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11 şehirde temeller atılıyor! Bakan Kurum'dan CNN TÜRK'e özel açıklamalar: 46 bin konutun sözleşmesini yaptık

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#Murat Kurum#Konut#Kahramanmaraş
11 şehirde temeller atılıyor Bakan Kurumdan CNN TÜRKe özel açıklamalar: 46 bin konutun sözleşmesini yaptık
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 11:14

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden kalıcı konutların şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, şantiye alanında CNN Türk'e özel açıklamalar yaptı. Konutların en sağlam zemine yapıldığını belirten Bakan Kurum, "17 bin 902 konutun temeli atılacak" dedi.

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CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz'a konuşan Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Depremin ilk gününden itibaren siz de buradasınız. Vatandaşımızın yanındasınız, yapılanları görüyorsunuz. Devletimiz tüm imkanları ile sahada çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Ankara'da, AFAD'da koodinasyon merkezinde tüm gelişmeleri takip ediyor. Bizler de vatandaşımızı bir an önce sağlam konutlara yerleştirmek amacıyla seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

11 şehirde temeller atılıyor Bakan Kurumdan CNN TÜRKe özel açıklamalar: 46 bin konutun sözleşmesini yaptık

Bu kapsamda da ilk anda enkaz kaldırma süreci, arama kurtarma süreci, geçici barınma alanlarının inşası ve buna ilişkin her türlü altyapı inşaatını yürütürken vatandaşımıza bir söz verdik. Bu sözü tutmak için ekiplerimiz gayret içinde çalışıyorlar. Bugün itibariyle 11 ilde yürüttüğümüz inşa sürecinde 46 bin 300 konutumuzun sözleşmesini yaptık ve inşa sürecini başlatmış olduk.

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11 ilimizdeki acılarımızı hafifletmek için konutlarımızın temellerini atacağız. 17 bin 902 konutumuzun temelini Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile milletimizin duaları ile atacağız. Aynı kararlılıkla bilim insanlarımızın, fikirleri, önerileri doğrultusunda da bu süreci yürütüyor olacağız. En doğru zeminde binalarımızı yapmaya çalışıyoruz.

Sadece konut olarak bakmıyoruz. Şehrin bütün dinamikleri ile görüşüyoruz. Bu kapsamda geçici snayi işyerleri ile kalıcı iş yerlerini de planladık.

"HİÇBİR KONUTUMUZ YIKILMADI"

1 milyon 180 bin konut yaptık 20 yılda. Hiçbir konutumuz yıkılmadı. Vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Bu anlayışla 650 bin rakamı var. hepsini aynı şekilde yapacağız. Radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile yapacağız.

Bizim de aynamız işimiz. Vatandaşa verdiğimiz sözleri tutup tutmadığımızı onlar biliyor. Depremden 46 gün geçmesine rağmen 11 ilimizde 46.500 konutun sözleşmesini imzaladık. 3 ay içerisinde 319 bin konutumuzun hem merkezde hem ilçelerde hem köylerde yapımını başlatacağız.

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11 şehirde temeller atılıyor Bakan Kurumdan CNN TÜRKe özel açıklamalar: 46 bin konutun sözleşmesini yaptık

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#Murat Kurum#Konut#Kahramanmaraş

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