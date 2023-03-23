Afet konutlarının temeli atılıyor

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DEPREM bölgesinde inşa edilecek yeni konutlar için düğmeye basıldı. 6 Şubat depremlerinden 46 gün sonra afet konutları için ilk temeller atılıyor. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla, Kahramanmaraş’ta düzenlenecek törenle, 11 ilde 17 bin 902 konutun temeli eşzamanlı olarak atılacak. Tören alanından temel atılacak noktalara canlı bağlantılar yapılacak. Cuma günü de yine Hatay’da tören düzenlenecek. 2 günde 20 bini aşkın konutun yapımına başlanılması bekleniyor.

46 BİN KONUTUN İHALESİ TAMAMLANDI

21 Şubat’tan bugüne kadar; Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Adana, Osmaniye ve Diyarbakır’da toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı. Yine farklı illerde toplam 6 bin 223 köy evinin de ihalesi gerçekleşti. Böylelikle afet bölgelerinde toplamda 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başlamış oldu. Konutları TOKİ koordinasyonunda Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılacak. 2-3 ay içinde 11 ilde toplamda 319 bin konutun yapımının başlaması hedefleniyor. 11 ilde sosyal donatıları hazırlanmış, altyapısı tamamlanmış toplam konut sayısı ise 650 bine ulaşacak.

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HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerleşime açılacak alanlarda; deprem, heyelan, taşkın, kaya düşmesi ve diğer afet risklerinin tespitinin yapıldığı, titiz bir çalışma yürütüldüğü belirlendi ve şu ifadelere yer verildi:

“Yeni yerleşim yeri seçimi, yıkılan ve ağır hasar gören mevcut yerleşim alanlarının morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik, arazi kullanımı ve afet risk durumu inceleniyor.

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Güvenli bir yerleşim alanı, dirençli şehirler için ihtiyaç duyulan planlama ve tasarım süreçleri yürütülüyor. Mikro-bölgeleme olarak tarif edilen zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan, bölgedeki toprak yapısını etüt eden çalışmalar 7/24 sürdürülüyor. Ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda yapılacak 4 bin 32 adet sondajdan 1630’u tamamlandı. Bu süreçte 154 alanda, 49 bin 835 metre sondajla zemin etüt çalışması yürütüldü. Bölgede 52 bin 969 hektarlık alanda da mikro bölgeleme çalışmaları devam ediyor.

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Eski yerleşim alanlarının zeminleri detaylı şekilde inceleniyor. Eğer bu zeminlerde problem varsa, fay hattına yakınlığı söz konusu ise, burada da vatandaşı mağdur etmeyecek şekliyle imar kısıtlaması, bina yüksekliği ve yoğunluğunda azaltım dahil her türlü kısıtlamayı da içeren bir süreç yürütülüyor.

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11 il için ayrı master plan hazırlanacağı belirtildi. Yeni konutlar zemin artı üç-dört katlı olacak ve yöresel mimari dikkate alınacak. Teslimlerin ise bir yıl içinde başlaması planlanıyor.

FAY MESAFESİNE BAKILIYOR

Yerleşim alanları, ovadan dağlara doğru yerleşim tipinde kuruluyor. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemi tüm yapılarda uygulanacak.

Yerinde ya da şehir merkezinde yapılacak konutlar; yeni bir şehir planı çerçevesinde; zemin kalitesine, fay hatlarına olan mesafesine bakarak tamamlanacak. Her ile hazırlanacak master planlarla, şehrin ihtiyaçlarını ortaya koyacak; demografik, sosyolojik, kültürel, tarihi hassasiyetleri göz önünde bulunduruluyor.

İnşa ve ihya sürecinin her aşamasında bilim insanlarının görüşü alınıyor. Bu kapsamda ülkeyi bütüncül bir afet hazırlığı ve yönetimi sistemine kavuşturmak için uygulanacak Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli kuruldu. Koordinasyonunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli kapsamında yeniden inşa ve ihya süreci de dahil tüm afetlere karşı tedbirler için çalışacak 13 alt ihtisas kurulu oluşturuldu.”