Kahraman hemşireler

Haberin Devamı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde görevli hemşireler Gazel Çalışkan, Devlet Nizam ile Şeyma Alakuş, deprem anında dışarı çıkmayıp canlarını düşünmeden kuvözdeki bebekleri korumaya çalışmıştı. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda hemşirelerin çabaları takdir toplamıştı. İşte Gazel Çalışkan ve Devlet Nizam hemşirenin Hürriyet’e yaşadıklarını ana ilişkin anlattıkları...

Gözden Kaçmasın Bir hayal kur dediler bakın çocuk ne yaptı Haberi görüntüle

Hemşire Gazel Çalışkan: O gece nöbetteydim, bebeklere anne süttü hazırlıyordum. Birden çok gürültülü ses geldi, ardından şiddetli bir şekilde sarsılınca deprem olduğunu anladık. Beraber nöbet tuttuğumuz Devlet’e seslendim, sesimi duyuramıyordum. Sallantıdan dolayı o gelemiyordu, ben gidemiyordum. Sonra buluşup hemen bebeklerin olduğu üniteye koştuk. Sadece, ‘Bebekleri tut’ dediğini hatırlıyorum. O ana ilişkin çok şey hatırlamıyorum. Kuvözlere koştuk, bebekleri korumak istedik. Sarsıntı geçene kadar sadece kuvözleri tuttuk, elimizden başka bir şey gelmiyordu. İlk ne olduğunun da çok farkında değildik, korku, panik her şey vardı. Ne yaptık, ne yaşadık hiç farkında değildik. Sonrasında görüntüleri izleyince olan bitenin farkına vardık. O an tek düşüncemiz bebeklere bir şey olmamasıydı.

Haberin Devamı

‘HAYATIMIZIN EN BİTMEYEN ANI’

Hemşire Devlet Nizam: Korkunç bir geceydi, ben Gazel’i, Gazel beni çağırıyordu. Ama hiçbir şekilde birbirimize sesimizi duyuramıyorduk. Gazel, gelip kapıyı açıp beni içeriye aldı, o an tek söylediğim ‘Kuvözleri tut, bebekleri koru’ oldu. Sarsıntının geçmesini bekledik ama geçmiyordu. Yüksek sesle bir-iki-üç-dört diye saymaya başladık, sarsıntı bitmek bilmiyordu. Hayatımızda böyle bir şey görmedim. Ama o an düşündüğümüz tek şey bebeklerdi, burada çalıştığınızda bebeklerle aranızda bir bağ oluşuyor. Bizim de öyle, onun için de tek düşündüğümüz bebeklerdi. Kendimiz, ailemiz, ölüm hiç aklımıza gelmedi.