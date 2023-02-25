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Pek çok filme ev sahipliği yaptı: Kibar Feyzo’nun çekildiği tarihi konak ağır hasarlı

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#Kibar Feyzo#Hatay#Fatih Aliye Müderris Konağı
Pek çok filme ev sahipliği yaptı: Kibar Feyzo’nun çekildiği tarihi konak ağır hasarlı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 07:00

Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden Kibar Feyzo, Ezo Gelin, Kaçak gibi birçok film ve dizinin çekildiği Hatay’daki Fatih Aliye Müderris Konağı’nın depremde hasar gördüğü tespit edildi.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre illerde büyük yıkıma neden olan çifte deprem felaketi birçok tarihi yapıyı da vurdu.

Pek çok filme ev sahipliği yaptı: Kibar Feyzo’nun çekildiği tarihi konak ağır hasarlı

Tarihi konak, Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit’in rol aldığı Kibar Feyzo filminde Maho Ağa’nın evi olarak üne kavuşmuştu.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi’nde 60 yıldan fazladır ayakta duran ve bölgenin önemli turistik yerlerinden olan Fatih Aliye Müderris Konağı da depremde hasar aldı. Konağın duvarlarının yıkıldığı ve çatısının zarar gördüğü belirtildi. Cam kenarlarında ve havuzun yanında ise dökülmeler olduğu görüldü. Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden Kibar Feyzo’nun yanı sıra Ezo Gelin, Kaçak ve Asi gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yapan konağın son hali havadan görüntülendi.

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Başrollerinde Fatma Girik ve Kadir İnanır’ın oynadığı Ezo Gelin burada çekildi.

SİNEMA MÜZESİ OLACAKTI

1978 yılında çekilen ve başrolünde Kemal Sunal ile Şener Şen’in oynadığı Kibar Feyzo filminde Maho Ağa’nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı’nın sinema müzesi haline getirilmesi için Hatay Valiliği tarafından bir süredir restorasyon çalışmaları yapılıyordu.

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Sinema müzesine dönüştürülmesi için bir süredir restorasyon çalışmaları yapılan Fatih Aliye Müderris Konağı’nın duvarları ve çatısında hasar meydana geldi.

Depremin ardından çalışmalar durduruldu.

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#Kibar Feyzo#Hatay#Fatih Aliye Müderris Konağı

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