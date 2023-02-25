Mimar Sinan’ın eserleri ayakta torunları çadırda

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Hatay’da Mimar Sinan tarafından 1574 yılında hacı ve ticaret kervanlarının konaklaması için yaptırılan Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ile Kanuni Sultan Süleyman’ın 1553 Mısır seferi sırasında yaptığı Belen Kanuni Külliyesi, son depremde de ayakta kaldı. Hatay’a yaptığı eserler nedeniyle Mimar Sinan’ın heykeli 2022 yılında Vali Ürgen Parkı’na konuldu. Son yaşanan depremin ardından ise park çadırkent oldu. Vali Ürgen Parkı’ndaki Mimar Sinan’ın heykelinin dibine kurulan çadırlar ise ibretlik bir tezatlık oluşturdu.

YARDIM DEPOSU OLDU

Birçok binanın ve yapının yıkıldığı Belen İlçesi’nde Mimar Sinan’ın eseri olan Belen Kanuni Külliyesi, hiçbir zarar görmedi. Kervansaray olarak da kullanılan külliye, şimdi depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin depolandığı alana dönüştü.

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449 YILLIK KÜLLİYE

Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa’nın emri üzerine Mimar Sinan tarafından 1574 yılında yaptırılan Payas Sokullu Külliyesi de, son depremden etkilenmedi. Yeni yapılan, birkaç yıllık binaların enkaza dönüştüğü son depremde ayakta kalan 449 yıllık külliye, depremzedelere kapılarını açtı. Külliye hem depremzedelere hem de kente gelen yardımlara ev sahipliği yapıyor. Külliyenin hemen bitişiğindeki çadırlarda yaklaşık 350 depremzede konaklıyor.

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MİMAR SİNAN’DAN UTANSINLAR

Külliyedeki çadırlarda kalan depremzede Ali Dere, “Yüz yıllık eser ayakta, çünkü temeli sağlam atılmış. Bizimkiler iki günde beton atıp binayı dikiyor. Tabii yıkılır. Bu esere bakıp, Mimar Sinan’a bakıp inşallah utanırlar” dedi. Lütfü Yazar ise “O dönem bu eserleri yapan insanlar dürüst, işin ehli olanlar. Bu eserlerin yıkılmaması gayet normal. Günümüzde ise değer yargıları değişti, ahlaki düşünmüyoruz. Ecdadımızın yaptığı eserler sağlam, bizimkiler yıkılıyor. Hepimizin durup düşünmesi gerekir” diye konuştu.

BELEN KANUNİ KÜLLİYESİ









Belen Kanuni Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1553 Mısır seferi sırasında Hatay’ın Belen ilçesinde Mimar Sinan tarafından yaptırıldı. Tarihi İpek Yolu üzerindeki külliye, yörenin yerleşime açılmasını sağlaması açısından önem taşıyor. Külliye, her yıl birçok yerli ve yabancı turist de ağırlıyor.

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PAYAS SOKULLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ

Hatay Payas’taki Sokullu Külliyesi, 1574 yılında, Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri Sokullu Mehmet Paşa’nın emri üzerine Mimar Sinan tarafından yapıldı. Külliyede bir kervansaray, hamam, bir medrese, bir cami ve 45 dükkânı olan bedesten yer alıyor. Külliyede en önemli yapı olan kervansarayın geniş avlusu, etrafında kervanların ve yolcuların geceyi geçirdikleri kubbeli odalarla, avlu ve odalar emniyeti sağlayan, 5-6 metre yüksekliğinde bir gözetleme kulesi olan kalın duvarlarla çevrili.



