Kahraman evlatlarımızı uğurluyoruz

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ARAPÇA AĞITLARLA...

Kuzey Irak’ın Pençe Kilit bölgesinde önceki gün PKK’lı teröristlerle çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar’ın (25) naaşı, askeri uçakla memleketi Mardin’e getirildi. Burada düzenlenen törende cenazeyi devlet yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı. Şehidin cenazesi tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Bu sırada şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar, “Sana nasıl kıydılar” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi ardından ilçeye bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Boyunlu mezrasına götürüldü. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, şehidin babasına Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını verdi. Şehit Dündar’ın cenazesi, Artuklu Müftüsü Abdullah Işık’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Türkçe ve Arapça ağıtlarla gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Şehit Cebrail Dündar

EVLADA GÖZYAŞI

Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem (25) için Gaziantep Bahaeddin Nakıboğlu Camisi’nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdulhamit Gül, Eyüp Özkeçeci, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin tabutuna kapanan şehidin anne, babası ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Baba Mehmet İyem, tabutun önünde bulunan oğlunun fotoğrafına sarılarak ağıt yaktı. Şehit, cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta bulunan şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Abdulkadir İyem

YOZGAT ŞEHİDİNE AĞLADI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Arslan için Belediye Meydanı’nda dün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mezarlığına defnedildi. Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yozgat milletvekilleri, il ve ilçe protokolü ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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Şehidin kızı Asya Mina Arslan - Şehidin eşi Döndü Arslan - Şehit Ahmet Arslan

BİR ATEŞ DE KIRIKKALE’YE

Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz (22) için Kırıkkale Nur Camisi’nde düzenlenen törende şehidin annesi Meryem, babası Ramazan, kardeşleri Mehmet Faruk ve Feyzan Yılmaz gözyaşlarına boğuldu. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ile AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği’nde toprağa verildi.

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Şehit Semih Yılmaz

MANİSA’DA SON VEDA

- Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesi Şırnak’taki törenin ardından Manisa’nın Yunusemre ilçesine getirildi. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki baba evinde şehit Enis Budak için helallik alındı. Budak daha sonra Saruhan Bey Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi. Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir grup tarafından protesto edildi ve aracına taşlı saldırıda bulunuldu.

Şehit Enis Budak

ELAZIĞ UĞURLADI

- Şehit olan askerlerden Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) dün memleketi Elazığ’da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Baba Mehmet Aslan, törende dua edilmesinin ardından mikrofonu alarak “Hepiniz haklarınızı helal ediniz. Selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

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Şehit Kemal Aslan

ABD ELÇİLİĞİ’NDEN TAZİYE MESAJI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yaptı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yayımlanan mesaj şöyle: “ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.”

YERLİKAYA: 58 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde eş zamanlı düzenlenen “Kahramanlar-35” operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gümüşhane, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman’daki operasyonlarda çok sayıda anti-tank, roketatar ve lav silahı ile obüs mühimmatı ele geçirildiğini belirterek “Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek” dedi.