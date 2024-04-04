Kafedeki sohbet

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Edinilen bilgilere göre, Meclis’teki iftar sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Cumhurbaşkanı’nı Next Level’da bulunan kafesine davet etti. Bunun üzerine Erdoğan bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle kafeye geçti.

AVM alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeye yürürken hem vatandaşı selamladı, hem de fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Burada Erdoğan’a bir vatandaşın “Cumhurbaşkanım” diye seslenmesinin ardından Erdoğan, “Efendim” diye karşılık verirken, “Adamsın adam” sözleri yükseldi.

Erdoğan, kafede de vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erdoğan’ın masasında bazı AK Parti Genel Başkan yardımcıları ile kadın milletvekilleri de yer aldı.

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KAZANAN BAŞKANLARI ARADI

Erdoğan kazanan belediye başkanlarıyla telefon görüşmeleri de gerçekleştirdi. Düzce Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Faruk Özlü ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuşması sırasında, kentte ikinci parti olan Yeniden Refah Partisi ile ilgili ilk kez değerlendirme yaptığı öğrenildi. Erdoğan’ın, “Yeniden Refah ne yaptığının farkında değil ama o son çırpınışlarını yaşadı. İnşallah sonları hayır olacak” dediği belirtildi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Kafe çalışanlarıyla ve doğum günü kutlayan gençlerle de konuşan Erdoğan, yaş günü kutlanan kişiyi tebrik etti. Erdoğan, telefonda görüştüğü bir vatandaşa “Ben de sana kurban olurum” derken, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin” yanıtı üzerine, “Sen merak etme. Allah ömür verdikçe buradayız” diye konuştu. Kafe çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan ayrıca çocuklara oyuncak da hediye etti.