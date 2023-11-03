Kafa kafaya kurultay öncesi adam adama markaj

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CUMARTESİ genel başkan, pazar günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin yapılacağı kurultay öncesinde taraflar arasında nefesleri kesen delege savaşı yaşanıyor. Haftalardır sahada süren savaş, delegelerin Ankara’ya gelmeye başlamasıyla kurultaya özel faaliyete geçirilen seçim ofislerine kaydı.

DELEGE KAPMACA

Delegeler bu ofisler arasında mekik dokurken, her iki kesimden etkili isimler de delegeleri “adam adama markaja” almaya başladı. Kulislere göre, delege yarışında Genel Merkez’in dışında Özgür Özel’in karargâh olarak kullandığı Çankaya Turan Güneş Bulvarı’ndaki ofisi ile “genel merkezciler”in etkili ismi eski Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın ekibiyle birlikte kullandığı Gaziosmanpaşa Gölgeli Sokak’taki ofisi öne çıkıyor. İmamoğlu da dün akşam Ankara’ya gelerek denkleme dahil oldu. Mesaisini ağırlıklı olarak kurultay hazırlıklarına ayıracağı belirtilen İmamoğlu için yakın kaynaklar da, “Ekrem Bey partinin önemli bir aktörü ve bu süreçte kendisiyle görüşmek isteyen çok, bu konumuyla kimseyi geri çevirmek gibi bir durumu da olamaz, görüşmek isteyenlerle elbette görüşür, görüşlerini de aktarır” değerlendirmesinde bulundular.

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BIÇAK SIRTI YARIŞ

Kurultaya saatler kala kimin kazanacağı tahminleriyle çalkalanan kulislerde her iki taraftan da önde oldukları yönünde açıklamalar gelirken, ağırlıklı olarak ise aradaki farkın değişimciler lehine kapanıp bıçak sırtı bir dengeye oturduğu görüşü öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu’nun kurultay salonunu düzenleme görevini verdiği PM üyesi ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu’nun 780, Özel’in 560 oy alacağı tahmininde bulunurken, genel merkezcilerden önemli bir isim, “Kemal Bey kazanır ama fark olmaz, 200 farkla olsa iyi olur ama 100 farkla da olabilir, göreceğiz. Ancak en az genel başkanlık yarışı kadar ciddi bir yarış da PM listesinde yaşanacak, orada büyük sürprizler olabilir” dedi.

774 İMZAYLA GÖVDE GÖSTERİSİ

Erol’un önceki akşam Sözcü TV’deki, “Bana göre genel başkan da değişmeli. Genel başkan ‘Bu son kongrem’ demeli. Evet, bırakmalı ama bu seçimde değil. Bana göre uygun bir tarih açıklayıp bırakacak. Şirketlerde bile CEO değişimi bir planlama içindedir” açıklamaları da dikkat çekti.

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Öte yandan değişimcilerin 185 İstanbul imzasına genel merkezcilerden karşı bir hamle daha geldi. 95 milletvekili desteğinin ardından dün de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren 55 il başkanıyla birlikte 774 imzalı delege listesi açıklandı.

100 YILLIK TARİHİN BİTMEYEN ‘DEĞİŞİM’İ

- “Genel merkezciler” ile “değişimciler” olarak karşı karşıya gelen iki adayın da kampanyalarını, partide tüzük ve programda köklü değişiklikler üzerine kurması akıllara, CHP tarihine damgasını vuran “değişim” tartışmalarını getirdi. 100 yıllık tarihinde bugüne kadar 17’si olağanüstü, 38’i olağan olmak üzere toplamda 55. kurultayını yapacak CHP’de 24 kez de tüzük değişikliğine gidildi ancak bütün bu süreçte bitmeyen tek şey “değişim” tartışmaları oldu.

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6 LİDER DEĞİŞTİ

Bugüne kadar 6 lider değişimi yapan CHP’nin bundan önceki bütün kurultaylarında örtülü ya da açık “değişim” tartışmaları yaşandığı belirtiliyor. Geçmişteki önemli “değişim” tartışmalarında, özellikle Bülent Ecevit’in genel başkanlığa gelişindeki “ortanın solu” programıyla yaptığı çıkışa ve partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimler öncesi “helalleşme” adıyla uyguladığı farklı siyasal ve sosyal kesimlere ulaşıp açılma politikasına dikkat çekilirken, bazı kurultaylarda ise “değişim” ifadesi doğrudan kurultay sloganı oldu. 1998’deki 28’inci kurultaya salondaki pankartlara da yansıyan “değişim” ve “yenileşme” mesajları damgasını vururken, 2012’deki 34’üncü kurultayın ana teması da yine “demokrasi ve değişim” olmuştu. Ve son kurultay için de Kılıçdaroğlu da Özel de köklü değişiklik sözü verdi