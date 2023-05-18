Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Yargıtay cezayı onadı

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Konya'da kadına şiddeti engellemeye çalışırken bir kişiyi öldüren ve 2. kez yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapse mahkum olan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından onandı.

NE OLMUŞTU?

Konya’da 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi, Yeni İstanbul Caddesi, Piri Reis Parkı’ndan geçen Kadir Şeker, Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmek isterken Duran’ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu ve tutuklandı.

Yerel mahkeme, Kadir Şeker’e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker’in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker’in cezasını fazla bularak bozdu. Kadir Şeker’in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelenmesinin ardından dosyaya ilişkin duruşma 5 Temmuz 2022 Salı günü yapıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kadir Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Kadir Şeker’in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazlarını kabul eden Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, dosyayı karara bağlayarak Kadir Şeker'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

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Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatları 4. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu. Kadir Şeker'in tekrar tutuklanmasına yönelik yapılan talep Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildi. Bu kararın ardından Duran ailesinin avukatları Kadir Şeker hakkında verilen cezanın az olduğunu ve yeniden tutuklanması gerektiğini gerekçe göstererek Yargıtay'a başvurdu. Kadir Şeker'in avukatları da kendilerine verilen cezanın fazla olduğunu savunarak dosyanın yeniden incelenmesi için Yargıtay'a başvuruda bulundu.