Kadınlara kazanılmış hak sözü

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Dernek yönetiminin CHP’den taleplerini alan Özel, 29 Ekim Kadınları Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkıldığı için teşekkür eden CHP Lideri, sivil toplum kuruluşları ile dayanışmayı çok önemsediğini, iktidarın kadınların kazanılmış haklarına saldırıları karşısında asla sessiz kalmayacaklarını söyledi. Grup Toplantısı’nda 9. Yargı Paketi’nin geri çekilmesine yönelik konuşma yaptığını anımsatan Özel, müfredat konusunda da miting yaptıklarını hatırlattı. (ANKARA)

ÖZEL’DEN BAŞSAĞLIĞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor’un ve haber spikeri Gülgün Feyman’ın babası emekli Kıdemli Albay Altan Feyman’ın cenaze törenlerine katıldı. Ankara’daki cenaze namazlarında saf tutan Özel, Bor ve Feyman ailelerine başsağlığı diledi.