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Kadınlara kazanılmış hak sözü

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#CHP#Özgür Özel#Şenal Sarıhan
Kadınlara kazanılmış hak sözü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

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Dernek yönetiminin CHP’den taleplerini alan Özel, 29 Ekim Kadınları Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkıldığı için teşekkür eden CHP Lideri, sivil toplum kuruluşları ile dayanışmayı çok önemsediğini, iktidarın kadınların kazanılmış haklarına saldırıları karşısında asla sessiz kalmayacaklarını söyledi. Grup Toplantısı’nda 9. Yargı Paketi’nin geri çekilmesine yönelik konuşma yaptığını anımsatan Özel, müfredat konusunda da miting yaptıklarını hatırlattı.  (ANKARA)

Kadınlara kazanılmış hak sözü

ÖZEL’DEN BAŞSAĞLIĞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor’un ve haber spikeri Gülgün Feyman’ın babası emekli Kıdemli Albay Altan Feyman’ın cenaze törenlerine katıldı. Ankara’daki cenaze namazlarında saf tutan Özel, Bor ve Feyman ailelerine başsağlığı diledi.

 

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#CHP#Özgür Özel#Şenal Sarıhan

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