Kadına şiddete sıfır tolerans

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuştu. Türkiye’deki ve dünyadaki tüm kadınların en temel hakları olan onurlarını koruma mücadelelerinin yanında olduğunu belirterek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Hükümet olarak geçen yıl kamuoyuna açıkladığımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımız çerçevesinde 2023 yılında yapacağımız faaliyetleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de uzunca bir süre kanayan yaramız olan kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi konusunda epeyce bir mesafe kat ettiğimiz bir gerçektir. Tek bir kadının bile şiddete uğramasına hele hele cinayete kurban gitmesine asla rıza gösteremeyeceğimiz için bu mücadelenin çıtasını sürekli yükseltmek mecburiyetindeyiz.

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Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ’ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TÜRKİYE

Hep söylediğim gibi kadın insanın yarısıdır. Kadını dışlayan, kadına haksızlık yapan, kadına şiddet uygulayarak onurunu zedeleyen bir toplum insan varlığının yarısından vazgeçmiş demektir. Bugün dünyadaki tüm ülkeler kalkınma vizyonlarının en önemli kısmını fark oluşturabilecekleri alan olan kadınlar üzerine inşa etmektedir. Biz de işte bunun için kendi kalkınma planlarımızın merkezine güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye ilkesini yerleştirdik. Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir hayat sürebilmelerini teminin ötesinde hak, fırsat ve adalet esasına dayalı olarak hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz.

SEFERBERLİK RUHUYLA

Ulusal eylem planımız kapsamında 2023 yılında mağdurların adalete erişimini kolaylaştıracak düzenlemeleri sürdüreceğiz. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra özel sektörü, üniversiteleri ve yerel yönetimleri mücadele süreçlerine daha etkin şekilde dahil ediyoruz. Bilhassa ihtisaslaşmış kurumların kadına yönelik şiddet konusundaki çalışmalarının kalitesini yükseltmek için eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Cinsel şiddet ve bağımlılık gibi bu alanlardaki mücadelenin teknik altyapısını güçlendiriyoruz. Seferberlik ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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BU KALEYİ DÜŞÜRMEYECEĞİZ

Hanım kardeşlerim unutmayın kale içeriden fethedilir. İşte bu da sizlersiniz. Bu kaleyi düşürmeyeceğiz. Düşürmeyeceksiniz. Ve bu fetih inşallah 2023’te gerçekleşecek. Biliyorsunuz anayasamızda, yasalarımızda, uygulamalarda yaptığımız değişikliklerle kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Terör örgütünün insan canına özellikle de kadınlara yönelik saldırılara aynı tepkiyi göstermenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.

İSTİKLAL’DEKİ TERÖRÜ NEYLE İZAH EDECEKLER

Her türlü sapkınlık gibi ülkemizi kana bulayan bu kadın ve çocuk katili terör örgütünün de arkasında duranlar yaşanan vahşete, dökülen kana, işlenen insanlık suçuna ortaktır. İşte daha yeni İstiklal Caddesi’ndeki terör eylemini bu terör örgütleri neyle izah edecekler? Ne ana muhalefet, ne yavrusu konuştu mu? Konuşmadı. Konuşacak sözleri yoktu onun için. İşte bu bakımdan ben orada şehit edilen o 3 yaşında, 4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım.

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BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ

İşte particiklerden bir tanesi dün Gaziantep oradan Karkamış’a geçmiş. Karkamış’ta kalkmış orada mülteci kardeşlerimiz ilgili birkaç laf etmeye kalkınca tabii ferasetiyle konuşur benim halkım, ‘Bugün burada lütfen siyaset yapmayın’ deyip kovdular. O da gidip bir dükkana sığındı. Daha dur bu iyi günleriniz. Kadın ve çocuk katili bu terör örgütüyle omuz omuza, dirsek dirseğe dolaşanlara inşallah 2023 bir ders yılı olacaktır.”

TERÖRİSTLERLE KOL KOLA OLANLAR BU MİLLETİ TEMSİL EDEMEZ

“Kadına şiddeti konuştuğumuz bir platformdayız. Öyleyse burada kadının canına kasteden, genç kızlarımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen, tecavüzden infaza her türlü insan hakkı ihlalinde bulunan terör örgütünü görmezden gelemeyiz. Bu örgütün parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır.

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Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle kol kola Kandil’de, dağlarda dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz. Dolayısıyla 2023 seçimlerini bu anlamda çok çok önemli buluyorum. Ve 2023 seçimlerinde inanıyorum ki benim milletim Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abaza’sıyla, Boşnak’ıyla sandıklarda bunlara en güzel demokratik cevabı verecektir.”

ÖĞRETMENLERİMİZİ ÖLDÜRDÜLER SESLERİ ÇIKMADI

Erdoğan “Terör örgütlerinin son dönemde yapmış olduğu saldırılarda, hayatını kaybeden 8 vatandaşımızdan ikisi kadın öğretmenimiz üçü de çocuk yaştaki evlatlarımızdır” diyerek dünyaya şöyle seslendi: “Dünyanın başka bir yerinde terör örgütü öğretmenleri ve çocukları böylesine alçakça katletmiş olsa aylarca gündem olur, tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden ne sivil toplum kuruluşlarından ne medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor.

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İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ NEREDE

Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede? Bunların hiçbirini Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret ettiklerini gördünüz mü? Terör örgütleri olduğu zaman ta Kandil’e kadar çıkan bu Batı’nın STK’ları, maalesef Türkiye’de Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etme özelliğini diyelim göstermemişlerdir.

Dost ve kardeşlerimizin samimi üzüntülerini hariç tutuyorum. Bu vesileyle bir kez daha son saldırılarda hayatlarını kaybeden Arzu ve Ayşenur öğretmenlerimiz gibi daha önce yine benzer bir saldırıda katledilen şehit edilen Aybüke öğretmenimizi rahmetle yad ediyorum.”