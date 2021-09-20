Kadına şiddet kamerada! Çocuklarının gözü önünde eşini dövdü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eylülde kar sürprizi İç Anadolunun en yüksek dağı Erciyese kar yağdıEylül'de kar sürprizi! İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı#Eylül
İstanbulda FETÖ operasyonu: Ev ağabeyliği yapan 6 emniyet mensubuna gözaltı kararıİstanbul'da FETÖ operasyonu: Ev ağabeyliği yapan 6 emniyet mensubuna gözaltı kararı#İstanbul
Putinin partisi seçimi önde götürüyor... Ülke seçim hilesi tartışmalarıyla çalkalanıyorPutin'in partisi seçimi önde götürüyor... Ülke seçim hilesi tartışmalarıyla çalkalanıyor#RUSYA
Mucize kurtuluş İkinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttuMucize kurtuluş! İkinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttu#ABD
BOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecekBOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecek#BOTAŞ
Fotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendiFotoğrafçı Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi#Mehmet Turgut
Son dakika... 1915 Çanakkale Köprüsünde bir ilk Yürüyerek geçilecekSon dakika... 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir ilk! Yürüyerek geçilecek#1915 Çanakkale Köprüsü
Son Dakika: Galatasarayda bir kriz de Mohamedde Alanyaspor maçında...Son Dakika: Galatasaray'da bir kriz de Mohamed'de! Alanyaspor maçında...#Galatasaray
Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerdeMahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde!#Mahmut Kırmızıgül
Son Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayrama flaş tepki Eyvallah dedi, sahadan çıktıSon Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayram'a flaş tepki! 'Eyvallah' dedi, sahadan çıktı#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Kadına şiddet kamerada! Çocuklarının gözü önünde eşini dövdü

#Kadına Şiddet#İzmir#Aliağa
Kadına şiddet kamerada Çocuklarının gözü önünde eşini dövdü

İzmir'in Aliağa ilçesinde T.Y. (27), çocuklarının gözü önünde İranlı eşi K.K.'yi (25) darbedip, başına tabureyle vuruldu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, gözaltına alınan T.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- Olay, 18 Eylül akşamı, Kazım Dirik Mahallesi 370'inci Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, işten geldikten sonra T.Y. ile İran uyruklu eşi K.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.Y., 2 çocuğunun gözü önünde eşini darbetmeye başladı. Evin içinde başlayan darp, balkonda da devam etti. K.K.'nin çığlıklarını duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleli, bu sırada evden çıkan T.Y.'nin gitmesine izin vermedi. Polis ekiplerinin gelmesiyle T.Y., mahalleli tarafından teslim edildi. K.K. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan T.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şişlide dehşete düşüren anlar Ses kaydı ortaya çıktı

Şişli'de dehşete düşüren anlar! Ses kaydı ortaya çıktı

BALKONDA ŞİDDET KAMERADA

Haberin Devamı

Öte yandan K.K.'nin darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Evin içinden gelen çığlık seslerinin duyulduğu görüntülerde; K.K.'nin balkona kaçtığı, bu sırada peşinden gelen T.Y.'nin tabureyle eşinin başına vurduğu anlar yer aldı. Balkonda K.K. darbedildiği sırada, çocuklardan birinin de orada olduğu görülüyor.

İlgili Haberler:

Yapma anne bebeğini düşün...Erken seçim tahminlerini etkileyecek söylentiSelçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadına Şiddet#İzmir#Aliağa