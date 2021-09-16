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Şişli'de dehşete düşüren anlar! Ses kaydı ortaya çıktı

#İstanbul#Şişli#Kadına Şiddet
Şişlide dehşete düşüren anlar Ses kaydı ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de bir kişi, evliliklerinde yaşadıkları sorunu konuşmak için iş yerine gelen karısını, müşterilerinin gözü önünde döverek yüzüne tükürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan bu olaydan sonra uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen dün akşam eve gelen koca, boşanmak isteyen eşine bıçakla saldırmak istedi. Tehditler ise çiftin kızları tarafından ses kaydına alındı. Kayıtlarda Ahmet B.'nin, 'Polis bana ne yapacak? İki dakika giderim. Sabah geri dönerim.' dediği öğrenildi.

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Şişli'deki bir iş merkezinde geçen ay meydana gelen olayda iddialara göre, evliliklerinde sorun yaşayan Mahteri B. (46), kocası Ahmet B.'nin işlettiği çay ocağına giderek konuşmak istedi. Konuşma sırasında eşine hakaretlerde bulunan Ahmet B, daha sonra yüzüne tükürülerek darp etti. O anlara çevredekiler de şahit oldu.

Polise giderek şikayetçi olan kadın, eşine uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna rağmen dün akşam da eve gelen Ahmet B., eşine hakaretler yağdırarak bıçakla tehdit etti. Kadın ve kızı ses kayıtlarıyla polise başvurarak yardım talep etti.

Şişlide dehşete düşüren anlar Ses kaydı ortaya çıktı


"CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA HEPİNİZİ YOK EDERİM"

Dün akşam yaşanan bıçaklı saldırı ve tehditler, çiftin kızları tarafından sesli kaydedildi. Ses kaydında Ahmet B.'nin, "Polis bana ne yapacak? İki dakika giderim. Sabah geri dönerim. Ama cezaevinden çıktıktan sonra hepinizi yok ederim" dediği duyuluyor.

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#İstanbul#Şişli#Kadına Şiddet