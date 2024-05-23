Kadın beyni daha uykusuz

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Türk Uyku Tıbbı Derneği Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yılmaz: “Çalışmalar bize kadınların erkeklere göre her gece için ortalama 11 dakika daha fazla uyumaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kadınlarda âdet dönemleri, hamilelik ve menopoz dönemlerinde değişen hormonlar, huzursuz bacak sendromunun daha fazla görülmesi uyku ihtiyacında artışa neden oluyor. Genellikle kadınlar uykuya biraz daha geç dalıyor. Bir erkek ve kadın aynı anda yatağa girse bile erkek daha hızlı uykuya dalıyor. Yüzeysel uyku erkeklerde daha fazla, kadınlarda daha az. Derin uyku ise kadınlarda daha fazla. Bizim gibi kadınların sorumluluğunun, yükünün daha fazla olduğu coğrafyalarda kadınların uykuya ihtiyacı daha fazla. Bir ev dağınıkken erkekler uykuya dalabiliyor ancak kadınlar dalamıyor.”

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Medicana Çamlıca Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Selda Özşahin: “Uluslararası Uyku Bilimleri ve Teknolojileri Birliği tarafından yapılan son çalışmalarda kadınların genetik olarak yaklaşık yarım saat daha fazla uykuya ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bazı görüşler bunu hormonlar, metabolizma hızı gibi farklılıklara dayandırmaktadır. Yapılan araştırmalar kadınların günlük rutin içerisindeki aktif rollerinin, zamanı daha verimli kullanma çabalarının fiziksel ve mental yorgunluk

düzeylerini artırdığı ve bu

durumun daha fazla uyku ihtiyacına sebep olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Özellikle kaygı ve depresyon, kadınların kaliteli uyku alışkanlıklarını azaltmakta, uyku ihtiyacı

süresini uzatmakta.”

İŞTE NEDENLERİ

- Kadınlarda insomnia yani uykusuzluk yüzde 40 daha fazla görülüyor.

- Huzursuz bacak sendromu kadınlarda 2 kat fazla.

- Kadınlar kronik ağrıya daha yatkın ve fibromiyalji erkeklere oranla fazla görülüyor.

- Kadınlarda menopozda gece terlemeleri, hamilelikte huzursuz bacak sendromu, adet dönemindeki hormonal değişiklikler uyku düzenini etkiliyor.

- Progesteron uykuya eğilimi arttırırken, östrojen ise uyanıklığı sağlıyor.