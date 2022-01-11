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Kadıköy'de yediler, içtiler, para ödemeden gittiler

#Restoran#Kadıköy#Hesap
Kadıköyde yediler, içtiler, para ödemeden gittiler

Kadıköy'de 1 ay içerisinde farklı tarihlerde gelen iki kadın müşteri, yedikleri yemeklerin ücretini ödemeden restorandan ayrıldı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay Suadiye Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranta iki farklı tarihte müşteri olarak gelen iki kadın, yemeklerini yedikten sonra hesap ödemeden kayıplara karıştı. Durumu fark eden işletme sahipleri tarafından kayıtları izledikten sonra şüpheli kadınların hesap ödemeden kaçtıkları anlaşıldı. Restorant sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Görüntülerde, siparişlerini veren kadınların yemeklerini yedikten sonra önce birinin ardından ise diğer kadının restorandan ayrıldığı görülüyor.

Kadıköyde yediler, içtiler, para ödemeden gittiler

"BİR AY İÇERİSİNDE 2 DEFA GELMİŞLER"

İşletme müdürü Seyit Çiçek, "2 kadın 1 ay içerisinde iki farklı zamanda gelerek yemeklerin yemiş ve hesap ödemeden kaçıp gitmişler. Yoğun olduğu zamanda çalışanları kontrol edip uygun zamanda kaçıp gidiyorlar. Burada bütün personelin emeği var. 700 lira civarında bir hesabı ödemeden gittiler. Pişkinlikle utanmadan bunu yapıyorlar. Hepimizin emeğini çalıp gittiler. Altın çalanı, eve gireni gördük ama böylesini ilk defa görüyoruz. Kayıtları izleyince şok olduk." diye konuştu.

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#Restoran#Kadıköy#Hesap

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