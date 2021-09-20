Kadıköy'de yaşayanların kâbusu olmuşlardı! Yakalandılar

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Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL (DHA) - Kadıköy'de son zamanlarda özellikle Bostancı ve Göztepe mahallerindeki evlere giren hırsızlar vatandaşları canından bezdirdi. Şapka takarak ve kollarıyla yüzlerini gizleyerek güvenlik kameralarına yakalanmamaya çalışan 2 şüpheli, banka kartıyla dış kapılarını açtıkları 20 farklı binaya girdi. Rahat tavırlarla içeri giren şüpheliler, evde oturanların içeride olmasını önemsemeden dairelerden hırsızlık yaptı.

ŞÜPHELİLER ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Vatandaşları canından bezdiren hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, daha sonra aldıkları hırsızlık ihbarı üzerine gece saatlerinde bir binaya geldi. Polislerin geldiğini fark eden iki şüpheli, binanın 3'üncü katından atlayarak kaçmaya çalıştı.

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Şüphelilerden Emrah A., olay yerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheli ise Küçükçekmece'de asayiş kontrolleri sırasında yakalandı. Evden hırsızlıktan 32 adet kaydı olduğu öğrenilen Emrah A.'nın üst aramalarında bin 300 dolar ele geçirildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Anadolu Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YAKALANMALARI KADIKÖY HALKI İÇİN İYİ BİR HABER"

Mahalle sakini Muhammet Muhsin Temel, "Aldığımız duyumlara göre yaklaşık bir bir buçuk ay içinde Kadıköy'e büyük dehşet ve korku saldılar. İşin enteresan tarafı insanlar evlerindeyken kredi kartıyla kapıları açıp içeri girip soyuyorlar. Kredi kartlarını, paralarını, değerli eşyalarını alıyorlar. Hiçbir güçten korkmuyorlar. Yakın arkadaşımın evine girmişler 15 gün önce. Çocuk hayretler içinde kalmış. Sabah kalktığında ne parası, ne kredi kartı, ne de hanımının ziynet eşyası var. Yakalanmaları iyi bir haber hem Kadıköy halkı için hem de İstanbul için. Bu şebekeyi yakalayan başta Kadıköy İlçe Emniyeti'ne, İstanbul Emniyeti'ne, polis arkadaşlarımıza, amir müdür arkadaşlarımıza şahsım ve Kadıköy halkı adına şükranlarımı borç bilirim" dedi.

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HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başında şapkaları olan iki şüphelinin çeşitli binaların kapılarını ellerindeki banka kartlarıyla açtıkları, daire kapılarını yine banka kartıyla açan şüphelilerin eve girdikleri ve soğukkanlılıkla binadan ayrıldıkları görüldü. Öte yandan, şüphelilerin bir taksiye bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.