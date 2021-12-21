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Kadıköy'de müzisyenin öldüğü yangını çıkaran 2 şüpheliye müebbet istendi

#Kadıköy#Kundaklama#Yusuf Can Döğüşçü
Kadıköyde müzisyenin öldüğü yangını çıkaran 2 şüpheliye müebbet istendi

Kadıköy'de 29 Haziran'da müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün (20) bir binanın birinci katında çıkan yangında ölmesine ilişkin 2 şüpheli hakkında 'Yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin gayri resmi olan apart yönetimiyle tartıştığı, bu nedenle olay yerinden ayrılırken tepki olarak daireye ve eşyaları yakarak zarar verdiği belirtildi. İddianamede şüphelilerin yan odada kalan ve aralarında hiçbir husumet bulunmayan Yusuf Can Döğüşçü'nün yanarak zarar göreceğini öngörmeleri beklenirken umursamayıp eylemi gerçekleştirerek ölüm olayında olası kasttan sorumlu oldukları öne sürüldü.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak'ta dört kartlı binanın birinci katındaki dairede, 29 Haziran 2021'de yangın çıktığı anlatıldı. Olay yeri olan dairenin gayri resmi apart olarak kullanıldığı kaydedilen iddianamede, yangının şüpheliler Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın birlikte kaldıkları odadan başladığı belirtildi. 

YANGIN ÖNCESİ EŞYALARINI HAZIRLAYARAK APARTTAN AYRILDILAR

Şüphelilerin alınan ifadelerinde birbirlerini suçlayıcı ifadelerde bulundukları hatırlatılırken, şüpheliler Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın fikir, irade ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri öne sürüldü. İddianamede şüpheliler ve apart yönetimiyle aralarında anlaşmazlık yaşandığı ve şüphelilerin hemen yangın öncesinde eşyalarını hazırlayarak aparttan ayrıldıkları belirtilirken, şüphelilerin olay yerinden ayrılmadan önce odada bulunan battaniye gibi eşyaları tutuşturmak suretiyle yangın çıkarttıkları anlatıldı.

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Şüphelilerin çıkan yangın neticesinde kaldığı odanın hemen bitişindeki odada kalan Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği vurgulanan iddianamede, hazırlanan itfaiye raporunda da yangının ayrıca bina ve eşyalara sıçrayarak zarara neden olduğu hatırlatıldı. 

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OLASI KASTTAN SORUMLU OLMALARI GEREKTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İddianamenin değerlendirme kısmında şüphelilerin apartta kalmalarının istenmemesi nedeniyle tartışma çıktığı, şüphelilerin bu nedenle olay yerinden ayrılırken bir tepki olarak daireye ve eşyalara yakarak zarar verdiği belirtildi. İddianamede şüphelilerin sabah erken saatlerde odalarında çıkarttıkları yangın sonucunda birbirine bitişik vaziyetteki odada kalan fakat aralarında herhangi bir husumet bulunmayan Yusuf Can Döğüşçü'nün yanarak zarar göreceğini öngördükleri veya öngörmeleri kendilerinden beklendiği halde umursamayıp eylemi gerçekleştirerek meydana gelen ölüm olayında olası kasttan sorumlu olmaları gerektiği öne sürüldü. 

MÜEBBET İLE 11'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede sanıklar Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın 'Yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme', 'Yakarak mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis ile 2 yıl 6 aydan 11'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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