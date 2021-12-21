Sezai Aydın'ın vefatı şoke etti! Arda Aydın acı gerçeği açıkladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son gelişmeler#Altın
Maaş vergisine asgari ücret ayarıMaaş vergisine asgari ücret ayarı#Vergi
F.Bahçede 8. hoca operasyonu başladı Kontak kurulan isim, dönüm noktası...F.Bahçe'de 8. hoca operasyonu başladı! Kontak kurulan isim, dönüm noktası...#Fenerbahçe
Uzmanlar yorumladı Dolarda büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolarda büyük düşüş#DOLAR
TLye büyük destek kararı TL'ye büyük destek kararı!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli olduTüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli oldu#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Ucu bucağı gözükmüyor Kilometrelerce kuyruk olduUcu bucağı gözükmüyor! Kilometrelerce kuyruk oldu#Artvin
Soylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlarSoylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlar!#İçişleri Bakanı
ABDden flaş Omicron açıklaması... Korkulan olduABD'den flaş Omicron açıklaması... Korkulan oldu!#Omicron
Vitor Pereira gönderilince Pelkas... Stadın önünden geçerken o paylaşım...Vitor Pereira gönderilince Pelkas... Stadın önünden geçerken o paylaşım...#Fenerbahçe
Talimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi varTalimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi var!#ABD
Alec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladıAlec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladı#Alec Baldwin
Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'#Fenerbahçe
Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı Acı gerçeği oğlu açıkladı...Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı! Acı gerçeği oğlu açıkladı...#Sezai Aydın
Ayrılık iddialarına yanıt geldi: Onların ilişkisi geleneksel değilAyrılık iddialarına yanıt geldi: 'Onların ilişkisi geleneksel değil'#Shailene Woodley
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Sezai Aydın'ın vefatı şoke etti! Arda Aydın acı gerçeği açıkladı

#Sezai Aydın#ARDA AYDIN#Rocky Balboa

Rambo, Rocky, Fred Çakmaktaş gibi kült karakterlere sesini veren oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın (69) dün yaşamını yitirdi. Aydın'ın vefatı sevenlerini şoke etti. Sanatçının oğlu Arda Aydın acı gerçeği açıkladı.

Haberin Devamı

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Afiyet Hastanesi’nde dün vefat etti.

Oğlu Arda Aydın, sosyal medyada dolaşan 'koronavirüsten vefat etti' iddialarına açıklık getirdi. Sezai Aydın'ın uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını belirten Arda Aydın acı gerçeği ınstagram hesabından açıkladı:

"Basında yer alan 'koronavirüsten vefat etti' haberleri doğru değil. Babam zatürre geçirdi, bir süre önce de sağ bacağı ampute edildi bilmeyenler için… Sol bacağındaki diyabetik yaraları açıldı. Tekrar vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı, yoğun bakımda tutuluyordu.

Enfeksiyondan mütevellit iyileşememe durumu söz konusu oldu. Yapılan son iki Covid testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam."

Sezai Aydının vefatı şoke etti Arda Aydın acı gerçeği açıkladı

Haberin Devamı

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sezai Aydın, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Musahipzade Celâl Sahnesi'nde düzenlenecek tören sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

DOSTLARI YASA BOĞULDU!

Usta oyuncu Sezai Aydın'ın vefatı dostlarını yasa boğdu. Duygularını dile getiren ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

SEVİNÇ ERBULAK:
Her oyun gecesi bu gece ne yapacak acaba der, ders gibi dinlerdim seni.
Kızımı boyu dizlerimde biten yaşında sahneye çıkarmıştın Eskimo sahnemizde. Son antremde de “güldürme nolur” dediğimde bir şey yapmayacağım gel sen gel derdin hep.
Çok şanslıydık Sezai ağabey, ve şansımızın farkındaydık.
Mekanın cennet olsun, başta ailenin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.

AYŞE KÖKÇÜ:
Sevgili Sezai Aydın hayatını kaybetmiş çok üzgünüm

Sezai Aydının vefatı şoke etti Arda Aydın acı gerçeği açıkladı


SUAT ATEŞDAĞLI
Sessiz kaldı çocukluğumuz gençliğimiz.. Fred Çakmaktaş, Rocky, Rambo bıraktı bizi. Usta sanatçı Sezai Aydın mekanı cennet olsun.

BÜLENT EMRAH PARLAK

Sezai Abiyi kaybetmişiz… Çok üzgünüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.

EŞİ GEÇEN AY HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?
Sezai Aydın, 15 Şubat 1952’de Ankara’da doğdu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, çok sayıda oyun, dizi ve filmde rol aldı. Sanatçı; Bill Cosby, Robert De Niro, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman, Al Pacino gibi ünlü aktörleri de seslendirdi. Sezai Aydın’ın eşi Fatma Çiğdem Aydın da kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Gözden Kaçmasın

Ampute Ne Demek Ampute Nedir
#AMPUTE NEDİR?#AMPUTE NE DEMEK?
Ampute Ne Demek? Ampute Nedir?Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sezai Aydın#ARDA AYDIN#Rocky Balboa

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan