Sezai Aydın'ın vefatı şoke etti! Arda Aydın acı gerçeği açıkladı

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Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Afiyet Hastanesi’nde dün vefat etti.

Oğlu Arda Aydın, sosyal medyada dolaşan 'koronavirüsten vefat etti' iddialarına açıklık getirdi. Sezai Aydın'ın uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını belirten Arda Aydın acı gerçeği ınstagram hesabından açıkladı:

"Basında yer alan 'koronavirüsten vefat etti' haberleri doğru değil. Babam zatürre geçirdi, bir süre önce de sağ bacağı ampute edildi bilmeyenler için… Sol bacağındaki diyabetik yaraları açıldı. Tekrar vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı, yoğun bakımda tutuluyordu.

Enfeksiyondan mütevellit iyileşememe durumu söz konusu oldu. Yapılan son iki Covid testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam."

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YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sezai Aydın, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Musahipzade Celâl Sahnesi'nde düzenlenecek tören sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

DOSTLARI YASA BOĞULDU!

Usta oyuncu Sezai Aydın'ın vefatı dostlarını yasa boğdu. Duygularını dile getiren ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

SEVİNÇ ERBULAK:

Her oyun gecesi bu gece ne yapacak acaba der, ders gibi dinlerdim seni.

Kızımı boyu dizlerimde biten yaşında sahneye çıkarmıştın Eskimo sahnemizde. Son antremde de “güldürme nolur” dediğimde bir şey yapmayacağım gel sen gel derdin hep.

Çok şanslıydık Sezai ağabey, ve şansımızın farkındaydık.

Mekanın cennet olsun, başta ailenin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.

AYŞE KÖKÇÜ:

Sevgili Sezai Aydın hayatını kaybetmiş çok üzgünüm



Sessiz kaldı çocukluğumuz gençliğimiz.. Fred Çakmaktaş, Rocky, Rambo bıraktı bizi. Usta sanatçı Sezai Aydın mekanı cennet olsun.

BÜLENT EMRAH PARLAK

Sezai Abiyi kaybetmişiz… Çok üzgünüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.

EŞİ GEÇEN AY HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952’de Ankara’da doğdu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, çok sayıda oyun, dizi ve filmde rol aldı. Sanatçı; Bill Cosby, Robert De Niro, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman, Al Pacino gibi ünlü aktörleri de seslendirdi. Sezai Aydın’ın eşi Fatma Çiğdem Aydın da kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.