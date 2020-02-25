Ampute Ne Demek? Ampute Nedir?

Günümüzde sıkça duyulan fakat herkesçe bilinmeyen kelimelerden biri de ampute. Nitekim bu kelimenin anlamına bakmadan önce, kökünü incelemek aydınlatıcı olacaktır. Ampute, yapı olarak amputasyon kelimesinden meydana geliyor.

Ampute Ne Demek?

Özellikle futbolda veya bir takım kazalar sonucunda kullanılan kelime, özünde tıbbi bir terim. Nitekim bazı sebepler neticesinde kaza geçirmiş ve bir takım uzuvları kaybolan kişilere ampute denir.

Öte yandan ampute bazı zamanlar hoş olmayan bir dille, argoda da kullanılmaktadır. Fakat işin biyolojik kısmı hariç, halk ağzında daha çok tıbbi anlamda kullandığı görülür.

Ampute Nedir?

Ampute kelimesi yalnızca bir uzvunu yitirmiş kişiler için de kullanılmaz. Aynı zamanda geçirdiği ameliyat sonucunda veya talihsiz olay neticesinde, kolunun yarısı kesilmiş kişilere de kullanılır. Ayrıca ampute kelimesinin ek aldığı bazı durumlara da şahit olunmuştur.

Örneğin ampute futbol, ampute sporcu gibi nitelikler de yine bazı kişilerce kullanılır. Nitekim bu durum, ampute kelimesinin belirlediği durumu aynen gözetir. Çünkü ampute futbol, bu sıfatı almış kişiler için ayrılmış farklı bir spordur. Hem kuralı ile hem de oyuncularıyla, normal futboldan daha farklıdır.