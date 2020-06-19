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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 15:45,Son Güncelleme:

Kadıköy'de kökünden sökülen ağaç araçların üzerine devrildi

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Kadıköy'de kökünden sökülen ağaç araçların üzerine devrildi
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KADIKÖY'de etkili olan sağanak yağış sonrasında bir ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken, iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay 14.00 sıralarında Bostancı Mahallesi Emanet Sokak'ta meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle kökünden sökülen ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri motorlu testere ile ağacı keserek araçların üzerinden kaldırdı. Olayda park halindeki iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları "Büyük bir gürültü oldu. Dışarı çıktığımızda ağaç otomobillerin üzerine devrilmişti. İçinde kimse yoktu park halindeydi" diye konuştu.

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