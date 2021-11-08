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Kabine toplandı... Gündem yoğun

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine
Kabine toplandı... Gündem yoğun

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15:50'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Devam eden toplantıda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleri ile görüşmesi, olası sınır ötesi operasyon, yerli aşı çalışmaları, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

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Bakanlar Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. 

MASADA NELER VAR?

Saat 15:50'de yoğun gündemle başlayan toplantının ilk gündem maddesi ise dış politika. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ve burada konuşulan F-16 ve F-35 konuları masaya yatırılacak.

Diğer bir konu başlığı ise olası bir sınır ötesi operasyon. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın terörle mücadeleye ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET VE EYT DE GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının bir başka gündem başlığı ise ekonomi. Asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge gibi konuların gündeme alınması bekleniyor.

SALGINLA MÜCADELE

Koronavirüsle mücadele de bir başka ana gündem konusu. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı ile ilgili çalışmaların da Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacağı öğrenildi.

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Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

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