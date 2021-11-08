Son dakika... Asgari ücrette önemli gelişme! İşte işçi tarafının beklediği zam

Haberin Devamı

Türkiye'nin yılsonuna doğru gündemine oturan asgari ücret için çalışmalar önümüzdeki ay başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaya başlamasından önce hükümet, işçi ve işveren tarafından asgari ücrete ilişkin açıklamalar gelmeye başladı.

Gözden Kaçmasın Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor Haberi Görüntüle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz haftalarda 45 yılın en büyük asgari ücret zammının olabileceğini söylemişti. İşçi tarafı ise enflasyonun üzerinde yüzde 20 civarında zam beklentisine girdi. İşveren tarafı da asgari ücrete ilişkin bir rapor hazırlandığını ve bunun Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda açıklanacağını belirtti. Bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda da asgari ücrete ilişkin gelişmelerin konuşulması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın Şehit ağabeyi ve şehit ailelerinden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu Haberi Görüntüle

2500 SEKTÖRDE HÜKÜMET ARAŞTIRMALAR YAPIYOR

CNN Türk'ün hazırladığı habere göre hükümet 2500'ün üzerinde sektörde araştırmalara başladı. Bakan Bilgin, işçileri koruyacak asgari ücret zammının yapılacağını da belirtti. İşçi tarafı makul ve kabul edilebilir bir zam oranıyla masadan kalkmak istiyor.