Son dakika: İYİ Parti'de, Lütfü Türkkan'ın yerine grup başkanvekili olarak Erhan Usta seçildi

İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek üzere olağanüstü toplandı.
Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla Meclis'te olağanüstü toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta'yı seçti.
Tepkiler üzerine dün Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti.