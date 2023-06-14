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Kabine bugün toplanıyor... Öncelikli gündem ekonomi: Asgari ücrete ara zam, fahiş fiyatla mücadele

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanlığı#Kabine
Kabine bugün toplanıyor... Öncelikli gündem ekonomi: Asgari ücrete ara zam, fahiş fiyatla mücadele
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 08:23

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 14:00'te Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda öncelikli gündem ekonomi olacak. Asgari ücrete yapılacak ara zam ve deprem bölgesine yönelik çalışmaların da ele alınması bekleniyor.

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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

TRT Haber'e göre yeni Kabine üyeleri ikinci kez bir araya gelecek. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM EKONOMİ

Toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar görüşülecek.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Asgari ücrete yapılacak ara zam konusunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİNDE ATILAN ADIMLAR

Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının yapımı sürüyor. Toplamda 650 bin deprem konutunun yapılması hedefleniyor. Depremzedelere konutların planlanandan daha erken teslim edilebilmesi için farklı formüller üzerinde duruluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma da toplantıda değerlendirilecek.

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Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanlığı#Kabine

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