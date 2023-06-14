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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa mesajı dünyada böyle yankılandı: Türkiye hazır olduğunu açıkladı

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#Türkiye#Azerbaycan#Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Şuşa mesajı dünyada böyle yankılandı: Türkiye hazır olduğunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 08:08

Yeniden Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini KKTC'ye yapan Erdoğan'ın ikinci adresi Azerbaycan oldu. Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ve burada verdiği Şuşa mesajı dünya basınında geniş yer buldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programının ardından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, 'Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır' dedi.

Erdoğan'ın Şuşa mesajı dünya basınında geniş yer buldu.

Uluslararası haber ajansı AFP 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü seçim sonrası en sıkı müttefiklerinden birine yaptığı ziyarette ülkesinin Azerbaycan ile bağlarını vurguladı' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Şuşa mesajı dünyada böyle yankılandı: Türkiye hazır olduğunu açıkladı

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AFP'nin abonelerine servis ettiği haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verildi ve şu değerlendirmede bulunuldu;

'Ankara'nın Bakü'ye savaş uçağı tedariki, Azerbaycan'ın tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolü için Ermenistan ile 2020 savaşında zafer kazanmasına yardımcı oldu.'

AP ise Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretini 'Türkiye , Azerbaycan'ın Ermeni güçlerinden aldığı şehirde konsolosluk açmaya hazır olduğunu açıkladı' başlığı ile gördü.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü, ülkesinin Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerinden aldığı bir şehir olan Şuşa'da konsolosluk açmaya hazır olduğunu söyledi' ifadesine yer verildi.

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AP Erdoğan'ın Şuşa'da bir konsolosluk açılmasının dünyaya ve özellikle Ermenistan'a bir mesaj olacağını vurguladığını aktardı.

Yunan Kathimerini 'Türkiye, Şuşa'da konsolosluk açmaya hazır olduğunu açıkladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Şuşa'nın sembolik ve stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Yunan gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Türkiye, Azerbaycan'ın bölgenin büyük bir kısmının ve Ermenilerin elindeki çevre bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirdiği Dağlık Karabağ konusundaki son ihtilafta Azerbaycan'ı aktif olarak destekledi.'

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PSP de Erdoğan'ın açıklamasını manşetine taşıdı. Haberde 'Erdoğan, ikili görüşmelerin başında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer yetkililere, "Dilediğiniz zaman konsolosluğumuzu açmaya hazırız" dedi.' ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Şuşa mesajı dünyada böyle yankılandı: Türkiye hazır olduğunu açıkladı

'Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet tek millet' başlığını atan Capital.gr haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan, Türkiye cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinin ardından Kafkasya'daki eski Sovyet cumhuriyetine yaptığı ziyarette Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ittifaka övgüde bulundu.'

Londra merkezli Middle East Monitor iki liderin Ankara ile Bakü'nün işbirliğini ilerletmeye yönelik adımları görüştüğünü yazdı.

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Ürdün merkezli The Jordan Times seçim zaferine vurgu yaparak 'Muzaffer Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasını istiyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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#Türkiye#Azerbaycan#Dünya

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