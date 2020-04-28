İzmir'te iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? 2020 Ramazan İmsakiyesi: İzmir İftar ve sahur vakitleri
İftar saat kaçta sorusunun cevabı tüm illerde olduğu gibi İzmir'te yaşayan vatandaşlar tarafından da internette en çok aranan konuların başında geliyor. Diyanet İşleri tarafından hazırlanan Ramazan İmsakiyesi'ne ve İzmir iftar, sahur vakitleri kentte yaşayan vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında. İzmir iftar ve sahur saatleri ve 2020 Ramazan İmsakiyesi
İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta sorusu, iftara kısa süre kala, internette araştırılmaya başlandı. Mübarek Ramazan ayında orucunu açacak olan vatandaşlar, İzmir iftar vakitleri internette araştırıyor. Diyanet'in 2020 Ramazan imsakiyesi yayınlandı ve tüm illerimizin iftar ve sahur saatleri belirlendi. İftar yemeklerini hazırlayacak olan vatandaşlar kentlerindeki iftar vaktine ne kadar kaldığını merak ediyorlar. İşte 2020 ramazan imsakiyesi İzmir sahur ve iftar vakitleri
On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüm illerimizde iftar saatleri internette en çok aranan konular arasında geliyor. İzmir iftar saatleri, sahur saatleri ve Teravih saatlerini 2020 Ramazan İmsakiyesi sayfamızdan takip edebilir, iftara ve sahura ne kadar kaldığını kentinizdeki imsakiye bilgilerinden öğrenebilirsiniz. İşte İzmir iftar saatleri ve 2020 Ramazan İmsakiyesi
İZMİR İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 2002 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:46
|06:16
|13:15
|17:00
|20:03
|21:27*
|2
|25.04.2020
|04:44
|06:15
|13:14
|17:00
|20:04
|21:29
|3
|26.04.2020
|04:42
|06:14
|13:14
|17:00
|20:05
|21:30
|4
|27.04.2020
|04:41
|06:12
|13:14
|17:00
|20:06
|21:31
|5
|28.04.2020
|04:39
|06:11
|13:14
|17:00
|20:07
|21:33
|6
|29.04.2020
|04:38
|06:10
|13:14
|17:01
|20:08
|21:34
|7
|30.04.2020
|04:36
|06:09
|13:14
|17:01
|20:09
|21:35
|8
|01.05.2020
|04:34
|06:07
|13:14
|17:01
|20:10
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:33
|06:06
|13:13
|17:01
|20:11
|21:38
|10
|03.05.2020
|04:31
|06:05
|13:13
|17:01
|20:12
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:30
|06:04
|13:13
|17:02
|20:13
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:28
|06:03
|13:13
|17:02
|20:14
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:26
|06:02
|13:13
|17:02
|20:14
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:25
|06:01
|13:13
|17:02
|20:15
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:23
|06:00
|13:13
|17:02
|20:16
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:22
|05:59
|13:13
|17:03
|20:17
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:21
|05:58
|13:13
|17:03
|20:18
|21:48
|18
|11.05.2020
|04:19
|05:57
|13:13
|17:03
|20:19
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:18
|05:56
|13:13
|17:03
|20:20
|21:51
|20
|13.05.2020
|04:16
|05:55
|13:13
|17:04
|20:21
|21:52
|21
|14.05.2020
|04:15
|05:54
|13:13
|17:04
|20:22
|21:54
|22
|15.05.2020
|04:14
|05:53
|13:13
|17:04
|20:23
|21:55
|23
|16.05.2020
|04:12
|05:52
|13:13
|17:04
|20:24
|21:56
|24
|17.05.2020
|04:11
|05:51
|13:13
|17:04
|20:24
|21:58
|25
|18.05.2020
|04:10
|05:51
|13:13
|17:05
|20:25
|21:59
|26
|19.05.2020
|04:09
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|22:00**
|27
|20.05.2020
|04:07
|05:49
|13:13
|17:05
|20:27
|22:01
|28
|21.05.2020
|04:06
|05:48
|13:13
|17:05
|20:28
|22:03
|29
|22.05.2020
|04:05
|05:48
|13:13
|17:05
|20:29
|22:04
|30
|23.05.2020
|04:04
|05:47
|13:13
|17:06
|20:30
|22:05***
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