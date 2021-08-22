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Gündem
Fırat AKAY/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.08.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

İzmir'de eski sevgilisini döverken müdahale eden kişi tarafından bıçaklandı

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İzmir'de eski sevgilisini döverken müdahale eden kişi tarafından bıçaklandı

İZMİR’de tartıştığı eski sevgilisini darbeden Ahmet Tarık Doğan'a (29) yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi müdahale edince kavga çıktı. Doğan'ın arkadaşı Osman Çağlayan'ın (19) da karıştığı kavgada, Doğan ve Çağlayan'ı bıçakla yaralayıp kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Altındağ semtinde Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Tarık Doğan, arkadaşı Osman Çağlayan'la birlikte eski sevgilisi M.Ö. ile buluştu. Çağlayan'ın sigara almaya gittiği sırada, Doğan ile eski sevgilisi M.Ö. arasında tartışma çıktı. Doğan, M.Ö.’yü darbedince, kimliği belirsiz bir kişi de olaya müdahale etti. Bu kişi ile Doğan arasında da tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü, Osman Çağlayan da kavgaya dahil oldu. Kimliği belirsiz kişi, yanındaki bıçağı Çağlayan ve Doğan’a saplayıp kaçtı.

AĞIR YARALANDI

İki arkadaş, kanlar içinde yere yığıldı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Doğan ve Çağlayan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çağlayan, tedavisinin ardından taburcu edildi, 10 yerine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Doğan’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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