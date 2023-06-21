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İzmir'de 4 kişiyi vahşice öldürmüştü! Cani tutuklandı

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#İzmir#Bayraklı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 09:41

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp, cesetlerini evde derin dondurucu ve buzdolabına koyan şüpheli Saparmurat Haliyev, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Haliyev'e yardım ettiği öne sürülen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova'yla Ruslan Kerimov adlı erkekten haber alamayan yakınları 18 Haziran'da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu. Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Şüpheli Saparmurat Haliyev, 19 Haziran'da Çeşme ilçesinde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan Haliyev'in cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi. Ayrıca cinayetin ardından Haliyev'e yardım ettikleri gerekçesiyle Afganistan uyruklu H.G.H., Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı. 

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TELEFONLARINI SATMIŞ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Haziran saat 11.00'de gelen ihbarın ardından yaklaşık bir saat içerinde şüphelinin kimliğini tespit etti. Hemen ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mahalle halkı ile tek tek konuştu. İfadelerde şüphelinin derin dondurucu almak için adres sorduğunu öğrenen ekipler, kamera kayıtlarından yola çıkarak derin dondurucuyu aldığı Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki spot eşya dükkanına gidip, iş yeri sahibinin ifadesine başvurdu. Ekipler ayrıca şüphelinin öldürdüğü kişilere ait cep telefonlarını toplayıp, Konak ilçesindeki Basmane semtindeki bir telefoncuya sattığını da belirledi.

İzmirde 4 kişiyi vahşice öldürmüştü Cani tutuklandı

30 SAAT SÜREN NÖBETİN ARDINDAN YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde çemberi iyice daraltan Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yaklaşık 2 yıldır Çeşme ilçesinde inşaatlarda çalıştığını belirledi. İlçede şüphelinin gidebileceği noktaları takibe alan polis, Şifne Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında beklemeye başladı. Yaklaşık 30 saat süren nöbetin ardından şüphelinin gelmesiyle harekete geçen ekipler, Haliyev'i dün yakalayıp, gözaltına aldı. Haliyev, yanındaki suç aletini de polislere teslim etti. İlk ifadesinde sevgilisi olan Gülkamar Hanimova'yı kıskandığı için cinayetleri işlediğini söyleyen şüphelinin, olayı 13 Haziran'da gerçekleştirdiği ve ardından da buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğu öğrenildi.

İzmirde 4 kişiyi vahşice öldürmüştü Cani tutuklandı

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CESETLERİ PARÇALAMIŞ

Katil zanlısı Saparmurat Haliyev'in öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenildi. Ruslan Kerimov'un cansız bedenini 60 parçaya bölen Saparmurat Haliyev'in, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koyduğu belirlendi.

Haliyev'ıin geçmişte kasaplık yaptığı belirtildi. Polisteki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haliyev tutuklandı. Haliyev'e yardım ettiği ileri sürülen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmirde 4 kişiyi vahşice öldürmüştü Cani tutuklandı

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#İzmir#Bayraklı#Cinayet

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