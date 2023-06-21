Böyle vahşet görülmedi

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İZMİR Bayraklı’da yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile sevgilisi Ruslan Kerimov’un cesetleri 18 Haziran’da derin dondurucuda parçalanmış bir halde bulunmuştu.

30 SAAT BEKLEDİLER

Polis ekipleri, Türkmenistan uyruklu cinayet şüphelisi Saparmurat Haliyev’in yaklaşık 2 yıldır Çeşme’de inşaatlarda çalıştığını belirledi. İlçede şüphelinin gidebileceği noktaları takibe alan polis, bir inşaat alanında beklemeye başladı. Yaklaşık 30 saat süren nöbetin ardından şüphelinin gelmesiyle harekete geçen ekipler, Haliyev’i gözaltına aldı. Haliyev, yanındaki suç aletini de polislere teslim etti. İlk ifadesinde sevgilisi olan Gülkamar Hanimova’yı kıskandığı için cinayetleri işlediğini söyleyen şüphelinin, olayı 13 Haziran’da gerçekleştirdiği ve ardından da cesetleri buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğu öğrenildi. Ekipler şüphelinin öldürdüğü kişilere ait cep telefonlarını bir telefoncuya sattığını ve bu parayla derin dondurucu aldığını tespit etti.

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KASAPLIK YAPMIŞ

Katil zanlısı Haliyev’in öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenildi. Ruslan Kerimov’u 60 parçaya bölen Haliyev’in, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koyduğu belirlendi. Haliyev’in geçmişte kasaplık yaptığı belirtildi.