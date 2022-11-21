Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir ve İstanbul'da sağanak! Yağış caddeleri göle çevirdi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#İstanbul#Hava Durumu
İzmir ve İstanbulda sağanak Yağış caddeleri göle çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 14:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi. Öte yandan İstanbul'da da yağmur ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili olmaya başladı.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından sağanak yağış, İzmir’in bazı ilçelerinde etkili oldu. Kentin farklı ilçelerinde cadde ve sokaklar, kısa sürede etkili olan sağanak ile göle döndü.

Bornova ilçesinde kanalizasyonlarda taşma meydana geldi, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VE ŞİDDETLİ RÜZGAR BAŞLADI

Vatandaşlar Taksim ve Beyazıt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanırken, kimisinin de şemsiyeleri ters döndü.

İzmir ve İstanbulda sağanak Yağış caddeleri göle çevirdi

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından, megakent İSTANBUL'da şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur da etkili olmaya başladı. Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Haberin Devamı

İzmir ve İstanbulda sağanak Yağış caddeleri göle çevirdi

Taksim'de yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyesi ters döndü. Beyazıt'ta ise vatandaşlar yağmurdan duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

İzmir ve İstanbulda sağanak Yağış caddeleri göle çevirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#İstanbul#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası