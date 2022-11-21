Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur ve fırtına başladı

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Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur da etkili olmaya başladı. Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Taksim'de yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyesi ters döndü. Beyazıt'ta ise vatandaşlar yağmurdan duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

AVCILAR'DA LODOS ETKİLİ OLDU

Marmara Denizi'nde etkili olan lodosun etkisi ile Avcılar'da dalgalar sahili gün boyu dövdü. Dalgaların özellikle geçen yıl kısmen istinat duvarını yıktığı ve iskelesinin bir bölümünü söktüğü alanda etkili olduğu görüldü.

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Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul'daki bazı deniz otobüs seferleri iptal edilirken sahil boyunda dalgalar eksik olmadı. Avcılar'dan Küçükçekmece sahiline kadar uzanan şeritte dalgaların boyu zaman zaman 4 metreyi buldu. Geçen yıl dalgaların etkisi ile yıkılan sahildeki beton ile iskelenin bir bölümünün hasar gördüğü alanda da dalgalar eksik olmadı.