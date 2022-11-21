Begüm Öner konuşmakta güçlük çekti: En hafif hasarla atlatmaya çalışacağız!

Haberin Devamı

“Baş Belası” adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin son durağı Çorum'du.

Oyuncuların içinde bulunduğu minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR’a çarptı. Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hemen hastaneye kaldırılan yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.



İYİ OLACAĞIZ İNŞALLAH!

Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy’un oyuncu eşi Begüm Öner bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Öner, konuşmakta güçlük çekti. Mesaj atanlara teşekkür eden ünlü oyuncu:

“Herkese çok teşekkür ediyoruz, merak ediyorsunuz biliyoruz. Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var maalesef… Diğer yaralı arkadaşlarımız da iyiye gidiyor. Olabildiğince hafif hasarla atlatmaya çalışacağız. İyi olacağız inşallah.” dedi.

Haberin Devamı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sergiledikleri “Baş Belası” isimli tiyatro gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı. Oyuncuların kameraya yansıyan görüntülerde oyuncuların ve tiyatro ekibinin araçtan inerek tiyatro salonuna gitmeleri görülüyor.

Haberin Devamı

Oyuncular tiyatro gösterisinin ardından salondan ayrılarak minibüse biniyor. Tiyatro gösterisi sırasında vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde ise oyuncuların gösterisi yer alıyor. Görüntülerde ayrıca kazada hayatını kaybeden Özgür Karataş'ın da salon dışında çay içtiği görüntüler de kameralara yansıdı.

Çorum'daki tiyatro gösterisini organize eden Caner Erkan, "Çok üzgünüz. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şu anda ben de Amasya'ya gidiyorum" dedi.