Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Begüm Öner konuşmakta güçlük çekti: En hafif hasarla atlatmaya çalışacağız!

Güncelleme Tarihi:

#Ceyhun Fersoy#Begüm Öner#Sergen Deveci
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 13:39

Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'A çarptığı feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Begüm Öner kazada yaralanan oyuncu eşi Ceyhun Fersoy ve diğer yolcuların sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 'İyi olacağız' diyen Öner, dostlarına da teşekkür etti.

Haberin Devamı

“Baş Belası” adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin son durağı Çorum'du.

Oyuncuların içinde bulunduğu minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR’a çarptı. Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hemen hastaneye kaldırılan yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

İYİ OLACAĞIZ İNŞALLAH!
Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy’un oyuncu eşi Begüm Öner bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Öner, konuşmakta güçlük çekti. Mesaj atanlara teşekkür eden ünlü oyuncu:

“Herkese çok teşekkür ediyoruz, merak ediyorsunuz biliyoruz. Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var maalesef… Diğer yaralı arkadaşlarımız da iyiye gidiyor. Olabildiğince hafif hasarla atlatmaya çalışacağız. İyi olacağız inşallah.” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan açıklama... Sergen Deveciden güzel haber
#SERGEN DEVECİ#URAZ KAYGILAROĞLU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama... Sergen Deveci'den güzel haber!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sergiledikleri “Baş Belası” isimli tiyatro gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı. Oyuncuların kameraya yansıyan görüntülerde oyuncuların ve tiyatro ekibinin araçtan inerek tiyatro salonuna gitmeleri görülüyor.

Haberin Devamı

Oyuncular tiyatro gösterisinin ardından salondan ayrılarak minibüse biniyor. Tiyatro gösterisi sırasında vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde ise oyuncuların gösterisi yer alıyor. Görüntülerde ayrıca kazada hayatını kaybeden Özgür Karataş'ın da salon dışında çay içtiği görüntüler de kameralara yansıdı.

Begüm Öner konuşmakta güçlük çekti: En hafif hasarla atlatmaya çalışacağız

Çorum'daki tiyatro gösterisini organize eden Caner Erkan, "Çok üzgünüz. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şu anda ben de Amasya'ya gidiyorum" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceyhun Fersoy#Begüm Öner#Sergen Deveci

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası