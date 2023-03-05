İyi partililer ’aday ol’ diyor

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in önceki gün Genel Merkez’de masadan kalkmaya yönelik yaptığı sert açıklamasının ardından siyasi partilerde yoğun bir hareketlilik yaşandı. İYİ Parti kanadında Genel Başkan Akşener, önceki akşam 81 ilin il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında tüm il başkanlarıyla kalabalık bir aile fotoğrafı çekildi. Dün de parti organlarıyla bir araya gelmeye devam etti. Parti Genel Merkezi’nde önce belediye başkanları sonra da milletvekilleri ile görüştü. Genel Merkez’e girişinde partililer tarafından coşkuyla karşılanan Akşener, kurullara Altılı Masa çalışmalarında yaşananlarla ilgili bilgi vererek onların görüşlerini aldı.

‘GÖNLÜMÜZDE HEP O VARDI’



Görüştüğümüz parti yetkilileri, Genel Başkan Akşener’in adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu isteği kabul etmemesi üzerine, İYİ Parti Lideri’ni işaret etti. Başından beri Akşener’in cumhurbaşkanlığına aday olması isteğini kurullarda dile getirdiklerini belirten yetkililer, genel başkanın “Başbakan olmak isteğiyle” karşılaştıklarını ifade ettiler. Akşener’i ikna edemediklerini vurgulayan parti kurmayları, halen gönüllerindeki ismin genel başkanları olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:



“Milleti adaysız bırakmayız. Hepimiz genel başkanımızın adaylığı için çok bastırıyoruz, netice almayı umut ediyoruz. Üç adaylı bir seçimin, seçimi ikinci tura bırakacağını inanıyoruz. Tayyip Erdoğan’a seçimi kazandıracak Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP işbirliğidir. Cumhur İttifakı bloklaşır. Üç adaylı seçim, seçimin ikinci tura kalmasının garantisidir.”





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BELEDİYE BAŞKANLARINI TOPLADI

6 MART’TAKİ TOPLANTIYA KATILMAYACAK

İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener’in 6 Mart’ta 5 liderin bir araya geleceği toplantıya katılmayacağını açıkladı. Akşener, belediye başkanlarıyla toplantıda ise,“Aday olun” çağrısına “Onları sonra konuşacağız” diye karşılık verdi.

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KEMAL BEY ÇEKİLMEZSE MASAYA ASLA DÖNMEYİZ

Parti yetkilileri, “İYİ Parti TBMM Grubu, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakıyor” değerlendirmelerine de tepki gösterdi. Önceki pazartesi ve perşembe günü milletvekilleri ve Başkanlık Divanı ile yapılan ve beşer saat süren toplantıları hatırlatan kurmaylar, “Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakan tek bir kişi dahi olmadı. Bu yönde tek bir çatlak ses bile çıkmadı” tepkisini gösterdiler. Ayrıca görüştüğümüz parti organları, Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmediği sürece, masaya tekrar geri dönme ihtimalinin olmadığını da vurguluyorlar.

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Ayhan Altıntaş, “Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine” diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

‘KUMAR MASASI’ CUMHUR İTTİFAKI

Partililer, Genel Merkez’e yönelik tepkilere sosyal medya hesaplarından da sıklıkla karşılık verdi. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, “‘İYİ Parti, Cumhur İttifakı’yla işbirliği yapacak’ diyenleri kınıyoruz. Kumar masasında olmayız derken bunu kastediyorduk. Siyaset bir uzlaşma sanatı olduğu gibi aynı zamanda ilkeler silsilesidir. İYİ Parti niye masadan kaldırılmak için bir zorlamayla karşılaştı? ‘Adayımızı bağımsız anket şirketleriyle belirleyelim, işimizi garantiye alalım’ demenin nesi yanlış?” sözlerini paylaştı.

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BİZ MASADAN KALKMADIK KALDIRILDIK

Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili açıklamaları nedeniyle görevinden alınan, Akşener’in çıkışı sonrasında da görevine geri dönen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, şu açıklamaları yaptı:

“Altılı Masa sistem değişikliği amacıyla kurulmuş bir masadır. Yani herhangi bir partinin genel başkanını seçmek için kurulmuş bir masa değildir. Biz öyle gördük, öyle algıladık. Dolayısıyla bizim itirazımız şahısların kendisine değil seçimin kazanılmasına yöneliktir. Masa eğer Kemal Bey’in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz. İYİ Parti’nin görüşü belliydi. İYİ Parti sürpriz yapmadı. Genel başkanımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti.”

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‘BENCE KAPI HÂLÂ AÇIK’

Habertürk TV’de soruları yanıtlayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, masa için kapının tam kapanmadığını söyledi:



“2 Mart’ta uzlaşı olmadan da bu iş olabilir gibi bir tutum takınıldı. Diğer 5 genel başkanın imzasıyla da olur gibi bir yaklaşım, bu masanın ilkelerine aykırı bir şeydi. Aslında Sayın Akşener masadan kaldırılmak istendi. Masaya Akşener’in getirdiği iki isim de CHP rozeti takan isim. Her ne kadar CHP rozeti taksa da iki başkan da Millet İttifakı’nın adayıydı. Zorlanarak yazılmış bir metin. Daha önce kurmaylar imzalıyordu, genel başkanlar okuyup imzalıyordu. Bir dayatma oluyor. İçeride Sayın Ahmet Davutoğlu metni kaleme alıyor. Rahatsızlık metinde var. İsim üzerinde anlaşılmadığı net bir şekilde anlaşılıyor. Bence kapı hâlâ açık. Altılı Masa çalışma ilkelerine dönecek olursa, ilkelerimizde değişiklik olmayacak denilirse devam eder. Adayın mutabakatla seçileceği hususunda irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine dayatma olursa konuşmanın anlamı yok.”