6’lı Masa’da 5’li toplantı

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Liderler dün SP Lideri Temel Karamollaoğlu ev sahipliğindeki toplantıda, Akşener’in çıkışının yanı sıra İYİ Parti’nin ayrılmasıyla 5’li Masa’ya dönüşen ittifakın yeni yol haritasını konuştular. Kılıçdaroğlu’nun, TİP ve Sol Parti ziyaretlerinin ardından “Sofranın büyütülerek yola devam edileceği” açıklamasıyla gündeme gelen masanın genişletilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirildiğinden söz ediliyor. Toplantının ardından ortak açıklamada, yeni yol haritası özetle şöyle çizildi:

KAYBEDENİ OLMAYAN ZAFER

“Masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır. Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz. Düne ve bugüne sıkışmadan, ‘Yarının Türkiye’sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız. Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir.

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‘YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR’

Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz.”

Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu Twitter’dan “Türkiye’mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor” dedi.

İKİ BAŞKAN AKŞENER’LE GÖRÜŞECEK Mİ

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Akşener’in göreve çağırdığı İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’na ‘arabuluculuk rolüyle İYİ Parti Lideri’yle görüşebilecekleri’ni dile getirdi. CHP kaynakları, “Genel başkanımız, iki başkanımızın Sayın Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Genel başkanımız, daha önce kendisinin de belirttiği gibi, Halil İbrahim Sofrasının küçülmesini değil bilakis büyümesini arzulamaktadır” dedi.

ZORLU YALANLADI

Ancak İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün yaptığı açıklamada böyle bir görüşme olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

AKŞENER KAPIYI NASIL ÇALACAK

İYİ Parti cephesinden gelen “Masadan kalkmadık” ve “Kapı açık” şeklindeki açıklamaların gündeme taşıdığı, “CHP ve masa ortaklarının kapısı İYİ Parti’ye açık mı?” sorusuna karşılık da aynı kaynaklar şu değerlendirmeyi yaptılar:



“Kendileriyle bugüne kadar siyaset tarihine örnek oluşturacak bir ortaklığımız oldu. Birlikte önemli çalışmalara imza atıp, örnek oluşturacak dökümanlar ortaya çıkardık. Ancak, Sayın Akşener’in son açıklamaları her şeyden önce bu ortaklık ruhuna uygun düşmedi. Kullandığı bazı ifadeler çok inciticiydi. Kategorik olarak elbette kapı açık ama sorun bunun nasıl olacağı, yani bu şekilde kapattıkları kapıyı yeniden nasıl çalacakları. Sonuçta bu masada kalan 5 liderin ortak iradesine de bağlı. Liderler bu iradeyi son toplantıda ortak aday kararına attıkları imzalarıyla ortaya koydular. Kendileri de, diğer liderler gibi o toplantıda imzasıyla ortaya koyduğu bu iradenın arkasında durabilecekler mi?”

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‘YANINDAYIZ’ POZU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını, Genel Merkez’deki makamında kabul etti. Deprem nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın katılmadığı basına kapalı toplantının ardından CHP Genel Merkezi’nden basına tek bir kare fotoğraf servis edildi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da katıldığı toplantıda servis edilen bu fotoğraf karesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önceki gün yaptığı konuşmada cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun iki yanında yer aldı.