İYİ Parti'den dikkat çeken açıklamalar! Özlale aday belirleme sürecini eleştirdi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bu kutlu mücadele, hiçbir kaprise, inada, koltuk hesabına kurban edilemez." sözleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik söylediği yorumları yapılmıştı. Bu açıklamadan 2 gün sonra da kurmayı Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, aday belirleme sürecine yönelik eleştirilerini sıraladı.

CHP liderinin ittifakın adayının 13 Şubat'ta belirleneceğine yönelik açıklamasını İYİ Parti'nin bilgisi olmadığını ve kendilerinin bunu televizyondan öğrendiğini söyledi. Özlale, "11-12 gün içinde bu işin oldubittiye getirilmesi ifadeleri, bana çok iyi niyetli gelmiyor" dedi.

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CİHAN PAÇACI'YI HATIRLATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Kemal Bey aday gösterilmezse 6'lı Masa dağılır" açıklamasını da değerlendiren Özlale, "Gerçekten masayı sayın Kuşoğlu'nun dediği gibi Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz" diyerek eleştirdi. Özlale Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını eleştirdiği için İYİ Parti'deki Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Cihan Paçacı'yı hatırlattı: "Cihan Paçacı'yı kaybettik, 6'lı Masa Kemal Bey'i aday göstermezse masa dağılır diyen Kuşoğlu aynı mekanizmayı çalıştırmadı. Belki esas kriz oradaydı" dedi.

KAZANACAK ADAY MESAJI

Özlale, kazanacak aday vurgusu da yaptı. CHP'li iki belediye başkanına dikkat çekti. "İki belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na aynı mesafedeyiz" dedi.