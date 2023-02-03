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Son dakika: Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma! 28 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Ataşehir Belediyesi#Soruşturma#İhaleye Fesat Karıştırma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 10:15

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. 'Şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlarda aralarında Ataşehir Belediyesinde görevli iki belediye başkan yardıcısı ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen ancak şu an Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan kişiyle birlikte toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

 'Şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi. 

2023 YILINDAKİ İHALEDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Soruşturmada dosyasında, ilk tespitin Ataşehir Belediyesi ile bir büro mobilya şirketi arasında olduğu belirtildi. 2013 yılındaki ihalede, belediyenin büro malzemeleri alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Firmanın toplamda 5 farklı ihaleden güncel değeri hesaplanmamış haliyle 2 milyon lira kazanç elde edildiği kaydedildi.

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#Ataşehir Belediyesi#Soruşturma#İhaleye Fesat Karıştırma

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