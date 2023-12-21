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İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı Ankara'da görevden alındı

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#Ankara#İyi Parti#MERAL AKŞENER
İYİ Partide 4 ilçe başkanı Ankarada görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 16:24

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

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İYİ Parti'de sular durulmuyor. Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın istifa etmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını bildirdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti içi istifalar sonrası geçtiğimiz gün, 'Anlaşıldı ki bir el devreye girmiş durumda. İlçe başkanlarımız aranıyor, belediye meclis üyelerimiz aranıyor, il kurulu üyelerimiz aranıyor, gençlik kollarımız aranıyor, herkesler aranıyor. "Ayrılın" deniyor, niçin? GİK'in aldığı o kararın ortadan kaldırılması için. GİK'e kararı ben aldırtmadım, açık net arkadaşlarım kendileri aldılar kararları. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Şimdi buradan ilan ediyorum. Bu benim fikrim, benim talimatım. Tek başına giriyoruz, her yerde tek başına giriyoruz, Ankara'da da tek başına giriyoruz, İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede de tek başına giriyoruz.' açıklamasında bulunmuştu.

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#Ankara#İyi Parti#MERAL AKŞENER

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