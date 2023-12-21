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İYİ Parti'de bir istifa daha: Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partiden istifa etti

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#İyi Parti#Yüksel Arslan#İstifa
İYİ Partide bir istifa daha: Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partiden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 11:14

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti.

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İYİ Parti'den istifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Ankara Milletvekili Yüksel Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Mansur Yavaş’ı çocukluğumdan beri tanırım. Namuslu, şerefli, haysiyetli bir insan olduğunu her zaman ve her zeminde ispat etmiştir. Dün ateş çemberinden geçerken omuz omuza mücadele ettiğim Sayın Yavaş’ın gerektiği yerde gösterdiği cesareti yakinen bilirim. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir. Bu sebeple yol arkadaşlığı yapmaktan, dava arkadaşı olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

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14 Mayıs seçimleri sonrasında İYİ Parti Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi oldum. Bana bu onuru yaşatan Sayın Genel Başkanıma, partimizin her kademesinde görev yapan yöneticilerimize, seçmenlerimize ve benimle omuz omuza siyaset yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum.

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TBMM üyeliğimi bağımsız milletvekili olarak devam ettirmek üzere 21.12.2023 tarihi itibarıyla İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum."

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#İyi Parti#Yüksel Arslan#İstifa

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