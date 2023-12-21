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İYİ Partili Oktay Vural'dan İmamoğlu'na tepki: Tavşan tuzağıyla bozkurt avlanmaz

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#İyi Parti#Oktay Vural#Ekrem İmamoğlu
İYİ Partili Oktay Vuraldan İmamoğluna tepki: Tavşan tuzağıyla bozkurt avlanmaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 12:06

İYİ Parti Siyasi İşleri Başkanı Oktay Vural, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na isim vermeden tepki gösterdi. Vural, "Oyun deşifre oldu. Şimdi de bu tezgahtan sıyrılmaya çalış. Sureti haktan görün. Yok öyle yağma... 'Tavşan tuzağıyla bozkurt avlanmaz'" ifadelerini kullandı.

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CHP ile İYİ Parti arasında sular durulmuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "İkisi de korkup, milletin isteğini kabul etmediler" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in 'korkak' söylemine İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yanıt gelmişti. İmamoğlu, "Sayıları az da olsa, bir kısım dostlar -çok az sayısı- oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik: Eski dost düşman olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş ise "Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor, korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz; ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır" diye konuşmuştu.

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İmamoğlu, dün de gazetecilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ifadelerine yönelik sorularına ise, "Ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edebileceğim başka bir şey yok. Ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüm. Eski dost düşman olmaz" yanıtını verdi. 

"TAVŞAN TUZAĞIYLA BOZKURT AVLANMAZ"

Meral Akşener’in 'Savaş ilanı' olarak adlandırmasının ardından İYİ Partili yöneticilerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalar geliyor. İYİ Parti Siyasi İşleri Başkanı Oktay Vural, sosyal medya hesabından isim vermeden İmamoğlu’na tepki gösterdi.

İYİ Partili Vural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Keşke kendi işine baksaydın. Kurumların kararı varken bunu dolanmak için iş çevirmeseydin. Detay dediği ise esas. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarına ve kurallarına uymayanın ne demokrasimize ne de millet iradesine ne de geleceğe hayrı olur. Oyun deşifre oldu. Şimdi de bu tezgahtan sıyrılmaya çalış. Sureti haktan görün...Yok öyle yağma... 'Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz'"

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İYİ Partili Oktay Vuraldan İmamoğluna tepki: Tavşan tuzağıyla bozkurt avlanmaz

 

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#İyi Parti#Oktay Vural#Ekrem İmamoğlu

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