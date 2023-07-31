İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan AK Parti ve MHP ile ittifak çağrısı yapan vekile yanıt

Haberin Devamı

Tüm Emekliler Derneği Genel Merkezi ziyareti sonrası konuşan İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde AK Parti ve MHP’nin desteklenebileceğini söyleyen partisinin Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun açıklamalarına yanıt verdi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Bu tamamı ile milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür. Partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir. Zira bizim iki temel özelliğimiz var. Böylesine stratejik ve seçim sürecini etkileyebilecek nihai bir konuda yetkili kurullarımızın görüşlerini alarak kararlarımızı şekillendiririz. Bu şekillendikten sonra da kurumsal görüşümüzün açıklandığı merciler bellidir. Bu görüş bizi temsil etmiyor" diye konuştu.

Zorlu ayrıca "İktidarı hedefleyen bir parti için esas olan nedir? Elbette kendi kadrolarıyla, ilkeleriyle, değerleriyle milletin karşısına geçmek ve oy talep etmektir. Bence bu konuda yanlışlık yapılıyor. İYİ Parti'nin bu konuda doğal bir hakkı olmasına rağmen, kimi zaman yorumlarda ve değerlendirmelerde İYİ Parti'yi kıskaç siyaseti içinde tutmaya çalışan bir anlayışı görüyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu kıskacı yaracağız ve İYİ Parti'yi ilk olarak yaklaşan yerel seçimlerde sonra da genel seçimlerde milletimizin yüzünü döndüğü yegane parti haline getireceğiz" dedi.

Haberin Devamı

SEÇİM ÖNCESİ ADAY VURGUSU



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, İYİ Parti seçmeninin ilk turda Sinan Oğan’a, ikinci turda ise boş oy kullandığına yönelik sözleri de hatırlatılan Zorlu, “Biz bütün gücümüzle Sayın Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde galip gelmesi için çaba sarf ettik. Ama çaba deyince şunun da altını çizmek istiyorum; İYİ Parti seçimden önce seçimin kazanılması için hangi çabayı gösterdi? Nasıl bir kararlılık gösterdi? Hangi uyarıları yaptı? Sayın Meral Akşener, nasıl bir mücadele verdi? Kimse bunların sorgulamasını yapmak istemiyor ama milletimiz bunu çok iyi biliyor” diye konuştu.

TÜKKAN'DAN 3 BÜYÜKŞEHİR MESAJI

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 3 büyükşehir dahil 78 ilde İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla seçime gireceğinin mesajını verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Türkkan, "İYİ Parti; İstanbul, Ankara, İzmir'in de içinde bulunduğu Büyükşehirlerde ve diğer 78 il, 922 ilçe, 386 belde belediyesinde seçime girerek müstakil parti olma yolunda mesafe kaydetme imkanı bulacaktır." notunu düştü.