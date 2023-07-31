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Şile'de sahilde panik! 30'a yakın top mermisi ekipleri harekete geçirdi

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#Şile#İstanbul#Mühimmat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 16:04

İstanbul'un Şile ilçesinde Sofular köyünde birkaç gün önce yüzmek için sahile giren bir vatandaş denizde mühimmat olduğunu görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tedbir amacıyla Sofular sahilini boşalttı. Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'ndan gelen ekiplerin olay bölgesinde top mermilerini kontrollü patlatacağı belirtildi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Şile ilçesinin, Sofular köyü, Sofular Halk Plajında yaşandı. Yüzmek için denize giren bir vatandaş denizde 30'a yakın patlamamış mühimmat gördü. Denizden çıkan vatandaş, telefonla jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve İtfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yüzmeye gelen vatandaşları denizden ve plajdan uzaklaştırdı.

SAS EKİPLERİ KONTROLLÜ PATLAMA YAPACAK

Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mühimmatların olduğu yeri işaretledi. 30'a yakın patlamamış mühimmat Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.

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Şilede sahilde panik 30a yakın top mermisi ekipleri harekete geçirdi

DALGALARLA GELDİ

Olay yerinde ve denizin içinde araştırma yapan jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri patlamamış mühimmatların eski zamanlara ait olduğunu tespit ederken, ilk belirlemelere göre dalgalarla Şile sahiline kadar geldiği tahmin ediliyor.

Şilede sahilde panik 30a yakın top mermisi ekipleri harekete geçirdi

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#Şile#İstanbul#Mühimmat

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