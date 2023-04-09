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Son dakika: İYİ Parti milletvekili aday listesi netleşti

Güncelleme Tarihi:

#İYİ PARTİ#TBMM#Seçim
Son dakika: İYİ Parti milletvekili aday listesi netleşti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 15:31

İYİ Parti aday listesi YSK'ya teslim edildi. Gelen ilk bilgilere göre İYİ Parti 9 şehirde aday göstermedi. Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin milletvekili aday listesinde yer aldı. Ayrıca Alpaslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ile Gökhan Zan ve Ünal Karaman da listede bulunan isimler oldu.

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İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Gelen ilk bilgilere göre listede yer alan isimler şöyle; 

İdris Naim Şahin Ordu 1. sıra

Gökhan Zan Hatay 2. sıra

Alpaslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana 1. sıra

Ece Güner İstanbul 32. bölge 4. sıra

Ünal Karaman Konya 1. sıradan

Bilal Binici Adana 2. sıra

Kürşad Zorlu Ankara 2. bölge 2. sıra

Turhan Çömez Balıkesir 1. sıra

Uğur Poyraz Antalya 1. sıra

Lütfullah Kayalar Yozgar 1. sıra

Edip Safter Gaydalı Bitlis 1. sıra

Eşref Fakıbaba Ankara 1 bölge

Buğra Kavuncu İstanbul 2. bölge

Ece Güner İstanbul 2. bölge 4. sıra

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Son dakika: İYİ Parti milletvekili aday listesi netleşti

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#İYİ PARTİ#TBMM#Seçim

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