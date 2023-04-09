Son dakika: İYİ Parti milletvekili aday listesi netleşti

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İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Gelen ilk bilgilere göre listede yer alan isimler şöyle;

İdris Naim Şahin Ordu 1. sıra

Gökhan Zan Hatay 2. sıra

Alpaslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana 1. sıra

Ece Güner İstanbul 32. bölge 4. sıra

Ünal Karaman Konya 1. sıradan

Bilal Binici Adana 2. sıra

Kürşad Zorlu Ankara 2. bölge 2. sıra

Turhan Çömez Balıkesir 1. sıra

Uğur Poyraz Antalya 1. sıra

Lütfullah Kayalar Yozgar 1. sıra

Edip Safter Gaydalı Bitlis 1. sıra

Eşref Fakıbaba Ankara 1 bölge

Buğra Kavuncu İstanbul 2. bölge

Ece Güner İstanbul 2. bölge 4. sıra