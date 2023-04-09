Son dakika: İYİ Parti milletvekili aday listesi netleşti

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İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Gelen ilk bilgilere göre listede yer alan isimler şöyle;
İdris Naim Şahin Ordu 1. sıra
Gökhan Zan Hatay 2. sıra
Alpaslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana 1. sıra
Ece Güner İstanbul 32. bölge 4. sıra
Ünal Karaman Konya 1. sıradan
Bilal Binici Adana 2. sıra
Kürşad Zorlu Ankara 2. bölge 2. sıra
Turhan Çömez Balıkesir 1. sıra
Uğur Poyraz Antalya 1. sıra
Lütfullah Kayalar Yozgar 1. sıra
Edip Safter Gaydalı Bitlis 1. sıra
Eşref Fakıbaba Ankara 1 bölge
Buğra Kavuncu İstanbul 2. bölge
Ece Güner İstanbul 2. bölge 4. sıra