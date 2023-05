İYİ Parti lideri Akşener'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama: Erdoğan'ı tebrik ediyorum

Haberin Devamı

İşte Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Sizler kanalıyla görüşlerimizi, hayallerimizi, gördüklerimizi milletimize ulaştırmaya çalıştık. Sizlerin şahsında bütün basın emekçilerimize teşekkür ediyorum.

Seçimlerin 2. turunu bugün tamamlamış bulunuyoruz. Bugün demokrasiye sahip çıkan her bir insanımızın oyu bizim için çok kıymetli. Yapılan tüm propagandalara rağmen milletimiz her zaman ki gibi demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun.

Ülkemizde uzun süredir bir seçim süreci var. Şimdi artık vakit kaybetmeden bu sorunları çözme zamanı geldi. Biz de milletimizin bize verdiği muhalefet görevini aynı ciddiyetle yürüteceğiz. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki. Seçmen bizim için en önemli halistir. Milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşünde bu mesajı anlamak ve gereğini yapmaktır.

"ZAMAN ZAMAN AĞIR ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDIK VE BEDEL ÖDEDİK"

Ayrıca milletimizin hiçbir mensubu seçim sonuçları üzerinden umutsuzluğa kapılmasın. Bir yenilmişlik karamsarlık hissetmesin. Yani bana oy yok, niye ona oy verdin deme hakkı olamaz. Bu nedenle biz milletimizin ilk günden beri dinleyerek hareket ettik. Milletimizin istekleri dışında hiçbir hırsın bulunmasına müsaade etmedik. Bunun yüzünden zaman zaman ağır eleştirilere maruz kaldık ve bedel ödedik.

"YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLEN SAYIN ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Bu günden sonra da milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Şunu asla unutmayın ki biz hala buradayız. İYİ Parti ve mensupları burada Meclis'te Türkiye'de. Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Milletimizin kararının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin yeniden gözlerini kör etmez. İftiralar hakaretler havada uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş vermemiş herkesin cumhurbaşkanı olduğunu kabul eder ve ona göre davranır. Umarım ki tıpı bizim gibi seçim sonuçlarının muklayesini dürüst ve objektif bir şekilde yapar. Her ne kadar Kısıklı'daki konuşması bu çerçevede umutlandırmamış olmasa da. Kılıçdaroğlu'nu kendisini destekleyenlere yuhlatmıştır. Bu kendisine yakışmaz. Hepimizin cumhurbaşkanı olmayı, artık dertlerin üzerinden konuşmayı yol edinir diye ummuştuk. İnşallah bu sondur. Çok ayıpladım. Tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olduğunu bu defa hatırlar ve görevini sürdürme ferasetinin sürdürebilir. Bizim için sonuç esastır yarın ilk gündür.

"MESAJLARI BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZLA OKUYUP ANLAYACAĞIZ"

Şu anda biz öncelikle 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarını kendi aramızda tartışmadık. Arkadaşlarıma dedim ki 14 gün sonra Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçimi var. Buraya odaklanacağız ve ne yapmamız gerektiğini konuşacağız. Biz 14 Mayıs sonuçlarını 28 Mayıs sonrası konuşacaktık. Burada 2 mesaj var. Bu mesajları bütün arkadaşlarımız okuyup anlayacağız. İkinci adım ise cumhurbaşkanlığının 2. turundaki tablo.

"KILIÇDAROĞLU'NUN DAVETİYLE CHP GENEL MERKEZİNE GİDECEĞİZ"

Millet İttifakı nedir ne değildir daha sonraki mesele. Ben adaydım, Sayın İnce adaydı. Ve bir sözümüz vardı. İkinci tura kalan adayı 1. turdaki adaylar destekleyecekti. Sonra herkes partisinin merkezine döndü ve Haziran'dan kasıma geldik. Yerel seçimlere bizim teklifimiz üzerine İYİ Parti ve CHP ortaklığında ortak adaylar çıkardık. Sonuçta iyi de bir başarı kazandık. 11 büyükşehir alındı. Bu birlikteliğinin Türkiye açısından önemli bir başarı sağladığını gördük. Bu seçimlerden sonra tekrara Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Gelecek ve DEVA'nın katılımıyla 6'lı masa haline geldi. 6'lı masa ilerlemesi sürecinde adaylık Kılıçdaroğlu'nda kaldı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP genel merkezine gideceğiz. Bu bir döngü. Şu anda ne olacağını bilmiyorum. 6 masayı bir araya toplayan sayın Kılıçdaroğlu'ylu.

