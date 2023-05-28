Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Mücadele etmeye devam edeceğim

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sevgili halkım, hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, yummadım. Milyonlara göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmasına göz yumamazdım, yummadım. Evlatları işsiz, hayata tutunmaya çalışırken onların sizin hakkınızı yemenize müsaade edemezdim, etmedim. Esnafın borç içinde olmasına gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Her gün her şeye zam gelirken, halkın dolabının boş olmasına gönlüm razı gelemezdi, gelmedi.

"MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Ben bir kardeşiniz, dostunuz, evladınız, amcanız her şeyden önce bu toprakların insanı olarak her zaman hakkınız, hukukunuz için, kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyeniz diye bolluk, bereket, huzur içinde mücadele verdim vermeye de devam edeceğim. Sizlerden bir ricam var. Kendiniz, evlatlarınız, emeklileriniz, analarınız, babalarınız, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir partiye seferber edildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara, yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın sayın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

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Demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanları kadın ve gençlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu seçimde halkın otoriter yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır. CHP ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında bizlerin duracağını bilmenizi isterim. Bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum, yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız. Hepinize saygılar sunuyorum.

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