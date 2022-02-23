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İtalya'ya gitmek isterken dehşeti yaşadılar! Eve geldiklerinde artık çok geçti

#İstanbul#Göçmen#İtalya
İtalyaya gitmek isterken dehşeti yaşadılar Eve geldiklerinde artık çok geçti

İTALYA'ya gitme hayali kuran 2'si Türk, 3'ü Suriye uyruklu 5 kişi, Afgan çetenin eline düştü. Eve getirildiklerinde kaçırıldıklarını anlayan Melik K. ve Burak M.'nin elleri ve ayakları bağlanırken, aynı evde Suriye uyruklu 3 kişinin daha rehin tutulduğunu gördüler. Arnavutköy'de 1 hafta boyunca rehin tuttukları kişilere işkence yapıp, ailelerinden fidye isteyen 9 çete üyesi, yakalanacaklarını anlayınca rehineleri elleri bağlı bir şekilde evde bırakarak kaçtı. Ayrıca rehinelerin zorla konuşturuldukları videolar ortaya çıktı.

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Olay, 21 Şubat günü Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Melik K. ve Burak M., yasadışı yollarla İtalya'ya gitmek için Afgan uyruklu kişilerle anlaştı. Bu kişiler tarafından Arnavutköy'de eve getirildiklerinde kaçırıldıklarını anlayan Melik K. ve Burak M.'nin elleri ve ayakları bağlanırken, aynı evde Suriye uyruklu 3 kişinin daha rehin tutulduğunu gördüler. Çete üyeleri 1 hafta rehin tuttukları 5 kişiye işkence de yaptı.

AĞABEYİNE GÖNDERDİĞİ KONUM, KURTULUŞU OLDU

Afgan çete üyeleri, rehinelerin ailelerini arayarak 6 bin Euro fidye istedi. Fidye istenenlerden Melik K.'nın ağabeyi polise giderek; kardeşinin, son olarak İtalya'ya yasa dışı yollarla çıkmak için bazı kişilerle anlaştığını kendisine söylediğini ve bu kişilerle buluştuğu konumu WhatsApp aracılığıyla yolladığını bildirdi. Karlıbayır Mahallesi'ndeki konuma giden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, rehin tutulan 5 kişiyi arama çalışması başlattı.

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NEFES KESEN TAKİP

Polisin mahallede arama çalışması yaptığını gören çete üyesi 9 Afgan, arka pencereden atlayarak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin peşine takıldı. Nefes kesen takip sonucu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eve giren ekipler, bir hafta boyunca rehin tutulan 5 kişiyi bağlı şekilde buldu. Kurtarılan rehineler ifadeleri alınmak ve şüphelileri teşhis için emniyete götürüldü.

İtalyaya gitmek isterken dehşeti yaşadılar Eve geldiklerinde artık çok geçti
6 BİN EURO FİDYE İSTEDİLER

Emniyetteki ifadelerinde; işkenceye maruz kalarak, 1 hafta rehin tutulduklarını anlatan 2'si Türk, 3'ü Suriyeli 5 kişi, çete üyelerinin videolar çektiklerini ve videolarda İtalya'ya sağ salim geldiklerini söylemeleri için baskı yapıldığını söylediler. Çete üyelerinin, çektikleri işkence videolarını da ailelerine gönderip para talep ettiklerini, aralarından birinin ailesinin verilen hesap numarasına 6 bin Euro gönderdiğini ifade ettiler. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çete üyesi 3 Afgan, adliyeye sevk edilirken, kaçan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İtalyaya gitmek isterken dehşeti yaşadılar Eve geldiklerinde artık çok geçti
'SÜREKLİ ÇOK EKMEK ALIYORLARDI'

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Rehinelerin tutulduğu evin bitişiğinde bakkal işleten Metin Kanal, "Günlerce bu evde işkence yapılmış 5 kişiye. Hiçbir şey fark etmedik. Şüphelenecek bir durum yoktu. Sadece eve giren çıkan çok kişi vardı. Çok fazla ekmek alıyorlardı, sorduğumuzda da 'misafirimiz var' dediler. Hatta evden kaçmadan hemen önce de yine epey bir alışveriş yaptılar" dedi.

İTALYA'YA SAĞ SALİM GELDİK VİDEOSU

Öte yandan, rehinelerin tutulduğu evde çekilen videolar ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Rehinelerin "İtalya'ya sağ salim geldik, paraları söylediğimiz yere ulaştırın" dedikleri videolar ve kurtarılma sonrası görüntülere yansıdı.

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#İstanbul#Göçmen#İtalya

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