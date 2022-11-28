Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İsyan ettiren görüntü! Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Şiddet#Polis
İsyan ettiren görüntü Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 12:21

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren M.Y. ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti.

İlgili haber

Köpeği boğmaya çalışırken görüntülendi Tepki yağdıKöpeği boğmaya çalışırken görüntülendi! Tepki yağdıHaberi görüntüle

Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsyan ettiren görüntü Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y.’yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

İsyan ettiren görüntü Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Şiddet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen