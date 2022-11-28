Köpeği boğmaya çalışırken görüntülendi! Tepki yağdı

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Olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri farketti. Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi. Korkan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün olay yerinde yaptığı incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Yapılan görüntü incelemesinde saldırgan Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı. E.Ç.K.(30) hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.



Sarıyer Belediyesi ise sosyal medya hesabından, “Maden Mahallesi’nde yaşanan çirkin olayda görüntülere yansıyan şahıs emniyet mensuplarımızca gözaltına alınmıştır. Yaşanan olayı kınıyor, süreci takip ediyoruz. Dostlarımız sorumluluğumuz altındadır ve sahipsiz değildir" açıklamasında bulundu.