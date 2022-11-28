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Son dakika... İstanbul'a kar geliyor! Tarih vererek uyardı... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Kar#İstanbul Kar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 09:38

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından 'İstanbul'a kar bu yıl bitmeden ne zaman gelir?' sorusu akıllara geldi. Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'a mevsimin ilk kar yağışının düşeceği tarih belli oldu. Bunun yanı sıra yeni yılla birlikte kar yağışının etkisini daha da artırması bekleniyor.

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Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz, gece saatlerinde K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Ş. Urfa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... İstanbula kar geliyor Tarih vererek uyardı... İstanbula kar ne zaman yağacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Son dakika... İstanbula kar geliyor Tarih vererek uyardı... İstanbula kar ne zaman yağacak
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Muğla'ya turuncu kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak'ın aktardığı bilgiye göre İstanbul'da Aralık ayının ilk veya ikinci haftası kar yağışı görülebilir. Kar yağışlarının yeni yılla birlikte etkisini daha fazla artırması bekleniyor.

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İşte CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak'ın canlı yayında aktardığı hava durumu tahminleri...

İstanbul'da kar henüz yok ama karın soğuğu gelmiş gibi görünüyor. Özellikle İstanbul'da birkaç gündür kendini iyiden iyiye hissettiren bir soğuk hava var, sıcaklıklar da düşüyor. Tabi akıllara özellikle 'İstanbul'a kar bu yıl bitmeden ne zaman gelir?' sorusu gelmişti.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den edindiğimiz bilgiye göre Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında İstanbul'da karı görebiliriz. Bu yıl Ocak ayında da karın etkisini artıracağı, kışın etkisinin bu yıl daha fazla olacağı söyleniyor.

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OCAK AYINDA KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, soğuk kendini hissettiriyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Meteorolojik tahminlere göre 50-60 kilometre arasında bir rüzgarın esmesi bekleniyor. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ ve Balıkesir gibi yerlerde Ocak ayında yoğun KAR yağışı olacağı belirtiliyor. Dün itibarıyla Kırklareli'nde bazı yerlerde kar tanelerinin düştüğünün haberleri gelmişti.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu açıkladı. Yarından itibaren yurt genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Son dakika... İstanbula kar geliyor Tarih vererek uyardı... İstanbula kar ne zaman yağacak

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#Meteoroloji#Kar#İstanbul Kar

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