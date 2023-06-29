İsveç'te Kur'an yakma provokasyonu... Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Müslümanlar olarak Kurban Bayramı'nı idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. 2 milyar Müslümanın kalbi aynı manevi iklimde huzur buluyor. İslam ve insanlık düşmanları bu iklime gölge düşürmeye çalışıyor. Bayramın ilk günü mukaddes kitabımız Kur'anı Kerim'e yönelik saldırı bunlardan biridir. bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak. Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. İslam düşmanlığı ile kararlılıkla mücadele edilene kadar tepkimizi ortaya koyacağız. Dili, dini, kültürü farklı insanları birleştiren Kurban bayramı dayanışmanın timsalidir. Bayramı soframızı kardeşlerimiz ile paylaşmaktır.

Bayram, birliğimizi, muhabbetimizi kuvvetlendirmektir. Dargınlıkların bir tarafa bırakıldığı, gariplerin elinden tutulduğu, yetim ve öksüzlerin gözyaşlarının silindiği bu günlerde 85 milyon olarak millet varlığımızı daha da güçlendiriyoruz

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Bayramları ruhuna, manasına uygun olarak ihya etmeye çalışan İstanbul teşkilatımızı özellikle kutluyorum. Bayramlar vesilesi ile bir kez daha geride bırakacağımız mirasın mal mülk değil ümmete ve insanlığa kazandırdığımız eserler olduğu şuuruna varıyoruz.

Bayram günleri özellikle depremzedelerimizle dayanışma göstermek için eşsiz fırsatlar. Hep beraber bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor

Bu anlayışla devletimizin ilgili kurumları yanı sıra belediye ve sivil toplum kuruluşları ile depremzedelerimizin yanındayız.

YETKİN İSİMLERDEN KABİNE KURDUK

Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 650 bin deprem konutundan 319 binini tamamlayarak hedefimizi gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında hemen kolları sıvadık. Yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kabine kurduk.

Görevlendirmeleri neticelendirdik. Birer hafta ara ile yaptığımız kabine toplantılarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik.

Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik.

MEMUR MAAŞLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık. Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'imizin takdirine sunacağız.

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Bunların ülkeyi yönetemeyecek kadrolarının olmadığı anlaşılmıştır. ülkemiz adına işin daha üzücü yanı muhalefette hatalardan ders çıkarmanın olmayışıdır. Faturayı hala seçmene kesiyorlar.

Bölücü örgüt provokatörlere sahip çıkılmasına kadar aynı alışkanlıklar devam ediyor. Bu ülkede ne yapılacaksa yine bizler yapacağız. Yine bizler gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme görevi bizlerin omuzlarındadır. Hangi partiye oy verirse versin 85 milyon umudunu bize bağladı. Nerede bir sorun varsa çözümü biziz. 85 milyonun kardeşliğinin birlik ve beraberliğinin teminatı biziz. Ekonomiden savunma sanayiye, tarıma kadar her alanda ülkemizi şahlandıracak kadro bizdedir.

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İSTANBUL'DA KAPISI ÇALINMADIK KİMSEYİ BIRAKMAYACAĞIZ

Hiçbirimizin zafer sarhoşluğuna kapılma hakkı yok. Tepeden bakma bizim partimizde yer bulamaz. Bize yakışan tevazudur.Anlayıştır, hoşgörüdür. 21 yıllık tecrübeyi ilk günkü heyecanla birleştirerek hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Bize bir adım atana biz koşarak gideceğiz. İstanbul'da kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik kimseyi bırakmayacağız.

Buradaki eksiklikleri gidermemiz lazım. Ülkemizin aydınlık geleceği için hep birlikte daha çok çalışacağız. Mahalli seçimlere sizden daha sıkı hazırlanmanızı bekliyorum. Bilhassa İstanbul'u esir alanların verdiği zararları gördükçe içimiz kan ağlıyor. Muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçeler de aynı şekilde kan kaybediyor. Vatandaşımız da bu kötü gidişatı görmekte.. Yerel seçimleri 30 yıl önceki seçimlerdeki gibi belediyecilikte yeni bir milat olacak. 94 ruhunu büyüterek fethet devrine son vereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana başta olmak üzere hizmetsizlik girdabındaki illeri hizmetle tanıştıracağız. AK Parti İstanbul teşkilatındaki arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum. Kutsal topraklardaki kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramlaşma programının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "AK Parti İstanbul Teşkilatımızla, kıymetli dava ve yol arkadaşlarımla bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Teşkilatımızın tüm mensuplarına, kutlu davamıza omuz veren her bir kardeşime selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.