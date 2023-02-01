İsveç Yahudi Topluluğu Konseyi Başkanı CNN TÜRK'e anlattı: Kur'an yakan Müslümanları da yakmak istiyor olabilir

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İsveç Yahudi Topluluğu Konseyi Başkanı Lena Posner-Körösi, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın 21 Ocak’ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an yakmasını eleştirdi. CNN Türk’te Serdar Korucu’ya konuşan Lena Posner-Körösi, bu görüntünün Nazileri hatırlattığını söyledi ve Yahudi Soykırımı’na atıfta bulunarak “Bir kişinin nefretini böyle göstermesi tam bir rezalet. Saf olmamalıyız. Bir kişi Kur’an yakmak istiyorsa Müslümanları da yakmak istiyor olabilir. Bu tarihten çıkardığımız bir ders” dedi.

Posner-Körösi, “İsveç bir demokratik ülke olarak hastalıklı zihninde ne yakmak istiyorsa yakabileceği bir ülke. Ancak Türk Büyükelçiliği karşısında yakmasına izin verilmesi büyük bir rezalet. Tamamen yanlıştı. Provokasyon olduğunu anladılar ve biliyorlardı. Tamamen gereksizdi” diye konuştu.

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“MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Provokatif eylemin ardından İsveç’teki Yahudi toplumunun da tepki gösterdiğini belirten Lena Posner-Körösi, “Demokrasiye evet, nefrete hayır” diyen güçlü bir açıklamada yayınladık. İsveç’teki tüm Yahudiler olarak, Müslümanlar ve Yahudiler arasında bir köprü kurma amacı taşıyan AMANAH adlı girişimle birlikte bunu yaptık. Ana akım basın, medya ve büyük gazetelerde yayınladık. Müslüman kardeşlerimizin yayında olduğumuzu ve bu eylemi kınadığımızı belirttik. Kesinlikle korkunç bir eylem” ifadelerini kullandı.

İsveç’te Tevrat’a yönelik yakma girişiminin İsveçli yetkililerin araya girmesi sonrası engellenmesi ardından bu adım Stockholm’e karşı çifte standart eleştirilerine neden olmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tevrat'a karşı koruma kararı alanlar Kur'an'a karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar” demişti.

“NELERİN NEFRET SUÇU TEŞKİL ETTİĞİNİ YENİDEN DÜŞÜNMELİYİZ”

İsveç Yahudi Topluluğu Konseyi Başkanı, “Bu eyleme karşı hep birlikteyiz. Nefret kesinlikle kötü bir şey ve ona karşı hep birlikte mücadele vermeliyiz” dedi. Ülkede nefret suçlarıyla ilgili yasaların değişmesi gerektiğini söyleyen Lena Posner-Körösi, “Yakılan tekrar Kur’an da olsa, Tevrat da İncil de olsa umarım yetkililerin fikrini değiştirir. Nefret suçlarına karşı kanunlarımız var. Nelerin nefret suçu teşkil ettiğini yeniden düşünmeliyiz” diye konuştu.

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Lena Posner-Körösi, Yahudi Soykırımı’na atıfta bulunarak “78 yıl sonra farklı ülkelerde azınlıklara karşı bir nefret görüyoruz. Bence Yahudiler ve Müslümanların ortak çok noktası var bu konuda. Avrupa’da artık herkes bir araya gelmeli. Yüzyıllardır süregelen nefretin tekrarını istemiyoruz. Ancak bunu sokaklarda hâlâ görüyoruz” dedi.

İsveç Yahudi Topluluğu Konseyi Başkanı, “Ne yazık ki birçok kişi korkuyor. Bu yüzden bazılarımız cesareti olmayanların da sesi olup öne çıkmalı ve konuşmalı” ifadelerini kullandı.